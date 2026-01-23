Doi bărbaţi au murit în urma unui accident rutier grav care s-a produs joi seară în județul Dolj. Autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în afara carosabilului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Doi bărbați au murit după ce s-au răsturnat cu maşina pe un drum județean din Dolj - IPJ Dolj

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, joi seară, cu privire la faptul că pe DJ 561 A, în apropierea localităţii Băileşti, s-a produs un accident rutier, potrivit News.ro.

"La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Formaţiunii Rutiere Băileşti care au stabilit faptul că un tânăr, de 23 de ani, din comuna Afumaţi, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 561 A, din direcţia Băileşti către Boureni, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pierdut controlul direcţiei de deplasare, a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat", potrivit IPJ Dolj.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto şi un bărbat de 56 de ani din comuna Afumaţi, pasager în autoturism, au decedat.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă. Ei continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰