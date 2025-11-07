Doi craioveni, de 15 şi 17 ani, reţinuţi după ce au trântit o femeie la pământ şi i-au smuls geanta de pe umăr

A ieșit liniștită pe stradă, dar în câteva secunde s-a trezit trântită la pământ, cu geanta smulsă din mână. O femeie din Craiova a fost atacată de doi adolescenți, în plină zi, potrivit Agerpres. Agresorii, de 15 și 17 ani, au fost prinși la scurt timp și arestați preventiv pentru tâlhărie calificată.

Potrivit IPJ Dolj, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Craiova au fost sesizaţi de o femeie, de 56 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că în timp ce se afla pe strada Ion Ţuculescu din localitate, în cartierul Lăpuş, persoane necunoscute ar fi doborât-o la pământ şi i-ar fi sustras geanta de pe umăr.

Agresorii, doi adolescenți din Craiova

În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţişti, au fost identificaţi doi tineri, de 15 şi 17 ani, din municipiul Craiova, bănuiţi de comiterea faptei.

Aceştia au fost conduşi la audieri, iar în baza probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, au fost reţinuţi de către poliţişti, pentru 24 de ore, fiind introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj.

Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Craiova şi-a însuşit propunerea procurorului de caz şi a dispus arestarea preventivă a tinerilor pentru 30 de zile.

Criminalitatea stradală, în creștere la nivelul județului Dolj

În anul 2024, la nivelul IPJ Dolj au fost sesizate 13.891 de infracţiuni, dintre acestea 7.617 fiind de natură judiciară, 1.529 economico-financiare şi 4.745 de altă natură, valoarea infracţionalităţii sesizate fiind în media ultimilor 5 ani.

Referitor la criminalitatea stradală, în anul 2024 au fost înregistrate 1.067 de fapte, cu un plus de 58% la infracţiunile constatate în flagrant delict.

