Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Doi frați din Timișoara, de 9 și 14 ani, dați dispăruți de familie. Copiii au plecat de acasă de câteva zile

Doi frați din Timișoara, în vârstă de 9 și 14 ani au fost daţi dispăruţi de familie. Copiii au plecat de acasă de câteva zile și nu s-au mai întors, iar autoritățile cer ajutorul populației pentru a-i găsi.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 10:52
Cei doi fraţi daţi dispăruti de familie Doi frați din Timișoara, de 9 și 14 ani, dați dispăruți de familie. Copiii au plecat de acasă de câteva zile

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Timiș au fost sesizați, în dimineața zilei de 20 august 2025, cu privire la dispariția a doi minori din Timișoara.

Un bărbat a anunțat autoritățile, în jurul orei 07:15, că fiii săi – David Dumitrescu (9 ani) și Rafael-Avram Dumitrescu (14 ani) - au plecat de acasă în urmă cu câteva zile și nu s-au mai întors. Potrivit familiei, cei doi mai obișnuiau să plece de acasă, însă reveneau de fiecare dată.

Semnalmentele celor doi fraţi dispăruti

Articolul continuă după reclamă
  • David Dumitrescu - 9 ani, 1,40 m înălțime, păr șaten spre blond, ochi căprui. Îmbrăcăminte: pantaloni gri, tricou galben, adidași albi/gri.
  • Rafael-Avram Dumitrescu - 14 ani, 1,60 m înălțime, 47 kg, păr șaten, ochi căprui. Îmbrăcăminte: pantaloni scurți de culoare închisă, tricou gri, adidași albi.

Polițiștii fac apel la cetățeni: oricine are informații care pot duce la găsirea minorilor este rugat să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

disparuti frati timisoara
Înapoi la Homepage
David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o
David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie?
Observator » Evenimente » Doi frați din Timișoara, de 9 și 14 ani, dați dispăruți de familie. Copiii au plecat de acasă de câteva zile