Doi octogenari din Sibiu au căzut de pe triciclu după o depășire riscantă. Șoferul vinovat a fugit

Doi octogenari din Avrig, județul Sibiu, au ajuns la spital după ce s-au dezechilibrat și au căzut de pe triciclul electric pe care circulau. Totul s-a întâmplat când un șofer i-a depășit riscant și apoi a dispărut de la locul accidentului, scrie Mediafax.

Polițiștii rutieri au intervenit la un accident rutier produs pe strada Cânepii din orașul Avrig. Din primele cercetări, un autoturism a depășit un triciclu electric, condus pe aceeași direcție, de către un bărbat de 81 de ani.

După efectuarea depășirii, autoturismul a virat la dreapta în fața triciclului, iar bărbatul de 81 de ani, împreună cu o femeie de 82, pasageră pe triciclu, s-au dezechilibrat și au căzut pe partea carosabilă.

În urma accidentului, ambele persoane aflate pe triciclu au fost rănite, fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Un echipaj SMURD a preluat femeia care a suferit un traumatism la picior și a transportat-o la UPU Sibiu, conștientă. Echipajul SAJ a preluat bărbatul în vârstă de 81 de ani care a suferit un traumatism cranio-facial și traumatisme de mîini și picioare. Și el a fost dus la UPU SIbiu.

În cauză, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu fac cercetări pentru identificarea șoferului, care a plecat de la locul accidentului, stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință.

