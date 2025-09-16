Antena Meniu Search
Doi octogenari din Sibiu au căzut de pe triciclu după o depășire riscantă. Șoferul vinovat a fugit

Doi octogenari din Avrig, județul Sibiu, au ajuns la spital după ce s-au dezechilibrat și au căzut de pe triciclul electric pe care circulau. Totul s-a întâmplat când un șofer i-a depășit riscant și apoi a dispărut de la locul accidentului, scrie Mediafax.

de Redactia Observator

la 16.09.2025 , 17:10
Doi bătrâni din Sibiu, răniți după ce s-au dezechilibrat de pe triciclu

Polițiștii rutieri au intervenit la un accident rutier produs pe strada Cânepii din orașul Avrig. Din primele cercetări, un autoturism a depășit un triciclu electric, condus pe aceeași direcție, de către un bărbat de 81 de ani.

După efectuarea depășirii, autoturismul a virat la dreapta în fața triciclului, iar bărbatul de 81 de ani, împreună cu o femeie de 82, pasageră pe triciclu, s-au dezechilibrat și au căzut pe partea carosabilă.

Ambii octogenari au fost răniţi în accident

În urma accidentului, ambele persoane aflate pe triciclu au fost rănite, fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Un echipaj SMURD a preluat femeia care a suferit un traumatism la picior și a transportat-o la UPU Sibiu, conștientă. Echipajul SAJ a preluat bărbatul în vârstă de 81 de ani care a suferit un traumatism cranio-facial și traumatisme de mîini și picioare. Și el a fost dus la UPU SIbiu.

În cauză, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu fac cercetări pentru identificarea șoferului, care a plecat de la locul accidentului, stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier și luarea măsurilor legale în consecință.

