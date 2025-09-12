Doi şoferi din Cluj s-au luat la bătaie, în plin trafic. Şi-au împărţit pumni, spre disperarea celorlalţi şoferi care aşteptau în coloană în spatele lor.

Hotărâţi să îşi facă dreptate, cei doi nu păreau să cedeze. În cele din urmă au renunţat la bătaie, după ce ceilalţi participanţi la trafic au început să claxoneze. Poliţiştii s-au autosesizat, după apariţia imaginilor.

Ce spun oamenii legii

În această după-amiază, 12 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 5 Poliție s-au sesizat din oficiu în urma apariției, în spațiul public, prin intermediul unui articol de presă, a unor imagini care surprind doi participanți la trafic implicați într-un conflict fizic.

Au fost demarate cercetări în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs incidentul, precum și pentru identificarea persoanelor implicate. În funcție de rezultatele verificărilor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

