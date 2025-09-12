Antena Meniu Search
Video Doi şoferi s-au luat la bătaie în plin trafic pe o stradă din Cluj-Napoca. Au fost opriţi de claxoane

Doi şoferi din Cluj s-au luat la bătaie, în plin trafic. Şi-au împărţit pumni, spre disperarea celorlalţi şoferi care aşteptau în coloană în spatele lor.

de Redactia Observator

la 12.09.2025 , 18:10

Hotărâţi să îşi facă dreptate, cei doi nu păreau să cedeze. În cele din urmă au renunţat la bătaie, după ce ceilalţi participanţi la trafic au început să claxoneze. Poliţiştii s-au autosesizat, după apariţia imaginilor.

Ce spun oamenii legii

În această după-amiază, 12 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 5 Poliție s-au sesizat din oficiu în urma apariției, în spațiul public, prin intermediul unui articol de presă, a unor imagini care surprind doi participanți la trafic implicați într-un conflict fizic.

Au fost demarate cercetări în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs incidentul, precum și pentru identificarea persoanelor implicate. În funcție de rezultatele verificărilor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

bataie trafic cluj soferi
