Doi soţi au murit, după ce au căzut cu maşina într-o râpă, în Iaşi

Doi soţi au murit, după ce au căzut cu maşina într-o râpă de la 15 metri, în Deleni, Hârlău, din judeţul Iaşi.

de Redactia Observator

la 29.08.2025 , 16:13
Doi soţi au murit, după ce au căzut cu maşina într-o râpă, în Iaşi Maşina căzută în râpă - Info Trafic Iași Galerie (8)

Din primele informaţii se pare că maşina a rămas fără frâne, a ieşit de pe şosea şi s-a răsturnat în râpă. Din păcate şoferul şi pasagerul aveau răni incompatibile cu viaţa.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție.

Ştire în curs de actualizare

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
