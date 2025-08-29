Doi soţi au murit, după ce au căzut cu maşina într-o râpă, în Iaşi

Doi soţi au murit, după ce au căzut cu maşina într-o râpă de la 15 metri, în Deleni, Hârlău, din judeţul Iaşi.

Din primele informaţii se pare că maşina a rămas fără frâne, a ieşit de pe şosea şi s-a răsturnat în râpă. Din păcate şoferul şi pasagerul aveau răni incompatibile cu viaţa.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție.

Ştire în curs de actualizare

