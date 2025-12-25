Centrul Infotrafic anunță că nicio șosea națională sau autostradă nu este blocată din cauza accidentelor sau condițiilor meteo. Autoritățile acționează cu utilaje pe principalele artere rutiere afectate de ninsoare.

Cod galben de ninsori şi polei. Cum se circulă pe drumurile din ţară. Primarii din Bucureşti se pregătesc - DRDP Craiova

Inspectoratul General al Poliției Române, prin Centrul Infotrafic, informează că circulația rutieră se desfășoară normal pe toate drumurile naționale și autostrăzile din țară, fără restricții cauzate de accidente sau fenomene meteorologice adverse.

În jumătatea de sud a României, unde mai multe județe se află sub avertizare meteorologică Cod Galben, se înregistrează ninsori ușoare și intensificări ale vântului. Traficul se desfășoară preponderent pe carosabil umed, fără probleme majore semnalate.

Pe principalele şosele din România - autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța și A3 București-Ploiești - se circulă în condiții de ninsoare ușoară și vânt lateral. Pe suprafața drumurilor s-au format depuneri slabe de zăpadă, iar valorile de trafic sunt reduse față de normal.

Utilajele speciale acționează cu material antiderapant pentru menținerea siguranței în trafic.

Centrul INFOTRAFIC atrage atenția conducătorilor auto să respecte câteva măsuri esențiale înainte de a porni la drum:

Informați-vă cu privire la starea drumurilor și prognoza meteo

Verificați dacă aveți montate anvelope de iarnă, obligatorii pe suprafețe acoperite cu polei, gheață sau zăpadă

Adaptați viteza la condițiile de drum

Mențineți o distanță sporită față de celelalte vehicule.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova trasmite joi dimineaţă că în zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire.

”În zonele montane ninge viscolit, fapt ce îngreunează acţiunile de deszăpezire. Pe toate sectoarele unde se înregistrează ninsori, DRDP Craiova acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant”, transmite DRDP Craiova.

Drumarii reamintesc că regiunea Olteniei este sub incidenta unui cod galben de ninsori şi vânt puternic.

Primarii din Bucureşti se pregătesc pentru zăpadă

Primăriile din Bucureşti au anunţat, miercuri seară, că s-au pregătit pentru a interveni, având în vedere avertizarea meteorogilor, care anunţă cod galben de ninsori şi posibilitatea de a se produce polei. În Sectorul 6 deja se împrăştie material antiderapant pe poduri, în pante, pe bulevarde şi pe străzi principale.

”Echipele noastre sunt mobilizate în teren şi poziţionate în 12 puncte fixe, fiind pregătite să intervină rapid în zonele cu risc, poduri, rampe şi nu numai, pentru ca deplasările să se desfăşoare în condiţii de siguranţă. În acest moment, utilajele sunt în aşteptare, deoarece nu se impune aplicarea materialului antiderapant”, au transmis, miercuri seară, oficialii Primăriei Sector 3, pe pagina de Facebook.

Potrivit acestora, condiţiile din teren sunt evaluate permanent, iar situaţia este monitorizată continuu din dispecerat.

”Totodată, 5 autospeciale de control şi monitorizare se află pe traseu, verificând constant starea carosabilului. Temperaturile scăzute şi fenomenele meteo specifice sezonului ne menţin în stare de alertă permanentă, pentru a putea interveni rapid ori de câte ori situaţia o impune”, a mai trransmis Primăria Sector 2.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat, tot pe Facebook, că utilajele sunt pregătite de intervenţie.

”Ploaia a început deja să se transforme în lapoviţă şi, aşa cum anunţă meteorologii, temperatura va scădea în următoarele ore, ceea ce înseamnă că, indiferent că vom avea zăpadă sau nu, există posibilitatea formării poleiului. Prin urmare, colegii noştri sunt deja în dispozitiv, au utilajele pregătite şi vor ieşi în teren de îndată ce situaţia o va impune”, a transmis Băluţă.

Oficialii Primăriei Sector 6 au anunţat, pe Facebook, că se intervine deja în mai multe zone.

”Gata! Am ieşit la treabă! Nu vrem accidente. Împrăştiem material antiderapant pe poduri, în pante, pe bulevarde şi pe străzi principale. Meteorologii anunţă cod galben de precipitaţii mixte, intensificari ale vântului, de până la 60 km/h, condiţii de formare a poleiului”, este mesajul postat pe pagina Primăriei Sector 6.

Reprezentanţii instituţiei precizează că, după ce acţionează preventiv, angajaţii de la Salubrizare Sector 6 vor rămâne cu utilajele în punctele fixe din sector, gata să revină la nevoie.

19 judeţe din Dobrogea, Oltenia, Muntenia şi sudul Banatului, dar şi Capitala sunt sub Cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă şi polei.

În Bucureşti, meteorologii au anunţat că miercuri seară încep ninsorile.

