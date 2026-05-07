Calcule în PNL. Bolojan ar avea nevoie de voturile suveraniștilor ca să treacă un Guvern minoritar

Criza politică se mută la Cotroceni. Este a doua zi în care preşedintele Nicuşor Dan încearcă să găseasă o soluţie pentru formarea unui nou Guvern, după căderea Cabinetului Bolojan. Negocierile informale sunt însă tensionate, în condiţiile în care partidele par a fi pe poziţii diametral opuse. Iar asta înseamnă că scenariul unui interimat prelungit pentru Ilie Bolojan este tot mai mult luat în calcul. Situația s-a complicat după ce USR a transmis că nu mai acceptă o coaliție cu PSD, iar PNL a votat trecerea în opoziție.

Potrivit unor surse politice, liderul UDMR, Kelemel Hunor, a discutat în această dimineață cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și este foarte posibil că în cursul zilei de astăzi să avem o întâlnire și între șeful statului și liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Consultări la Cotroceni

Asta după ce ieri Nicușor Dan s-a întâlnit la Palatul Cotroceni și cu liderul USR, Dominic Fritz. Sunt deocamdată discuții informale între șeful statului și liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Sunt negocieri informale în care șeful statului încearcă să afle de la fiecare lider de partid cum vede rezolvarea acestei crize politice și care ar fi soluția de compromis pe care să o promulgăm eventual după consultările oficiale pe care le va convoca la Palatul Cotroceni.

Am avut o reacție la Observator din partea premierului demis, Ilie Bolojan, cel care lăsa cumva deschisă varianta unei guvernări minoritare pe care să-și o asume PNL. Asta chiar dacă liberalii au votat deja retragerea partidului în opoziție și au stabilit în unanimitate că nu vor mai guverna cu PSD. Ilie Bolojan spunea că în cazul în care PSD va recunoaște că nu este în stare să guverneze sau că nu poate veni cu o propunere de guvernare, cu o formulă și un premier care să-și asume guvernarea în această perioadă, atunci PNL are o responsabilitate și ar putea guverna România.

Calcule în PNL

Se referea potrivit unor surse politice la varianta unui guvern de dreapta minoritar, Ilie Bolojan, într-o formulă alături de cei de la USR, UDMR și eventual minoritățile naționale, însă pentru ca această variantă să devină reală, PNL ar avea nevoie de peste 50 de voturi care pot veni doar de la partidele suveraniste în condițiile în care social-democraţii au spus cât se poate de clar prin vocea lui Sorin Grindeanu că nu vor vota un guvern minoritar în Parlamentul României, așadar Ilie Bolojan ar avea nevoie de voturile celor care în această săptămână au votat să-l demită din fruntea guvernului, așadar o ecuație extrem de complicată pe care președintele Nicușor Dan încearcă să o rezolve în această perioadă.

De altfel și Sorin Grindeanu a anunțat clar poziția social-democraţilor, PSD își dorește nici mai mult, nici mai puțin, decât refacerea coaliției cu PNL, cu USR și UDMR, însă pentru ca acest scenariu dorit de PSD în varianta ideală să devină posibil ar fi nevoie ca liberalii să renunțe la susținerea lui Ilie Bolojan, de altfel spunea Sorin Grindeanu că în cazul în care nu va fi posibilă această variantă, PSD ia în calcul retragerea în opoziție.

Nu exclude liderul PSD nici varianta unui guvern minoritar format de social-democraţi alături de cei de la UDMR și minoritățile naționale. Secretarul general al partidului, numărul 2 în PSD, Claudiu Manda spunea ieri că dacă va fi cazul, PSD va merge la discuțiile cu președintele Nicușor Dan cu o propunere de premier, iar aceea va fi liderul partidului Sorin Grindeanu.

Marius Gîrlaşiu

