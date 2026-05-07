Piaţa muncii demonstează tot mai des că weekendul nu este doar pentru relaxare. Există angajaţi pentru care sâmbăta şi duminica sunt ca oricare altă zi din timpul săptămânii: cu cafea băută la birou, cu mâncat pe tastatură şi cu apusul privit de la fereastra locului de muncă. Iată cifrele.

Anul trecut, aproape un sfert dintre europeni au lucrat în weekend, asta arată datele Eurostat. În general, cei care spun "prezent" mai des la serviciu decât ceilalţi sunt angajaţii din vânzări şi servicii, cei care muncesc - de principiu - sub cerul liber, cum sunt agricultorii sau silvicultorii şi să nu uităm de angajaţii cu ocupaţii elementare, de la curăţenie, livrări şi până la transport şi pază.

Povara weekendurilor lucrate cade cel mai greu asupra antreprenorilor, pentru care liberul este mai mult un concept abstract. Aproape jumătate dintre cei care deţin un business muncesc sâmbăta şi duminica, în comparaţie cu aproape 36% dintre cei care sunt salariaţi.

Dacă ne uităm pe hartă, grecii observăm că sunt olimpici la lucratul pe weekend, urmaţi de ciprioţi şi de maltezi, cu peste sau aproape 30% dintre angajaţi care muncesc când alţii se odihnesc.

Noi, românii, suntem mai mult spre coada clasamentului - undeva la 13% ca procent. Ţările unde se lucrează cel mai puţin pe weekend sunt Lituania, Polonia şi Ungaria.

Date statistice

CÂŢI ANGAJAŢI LUCREAZĂ ÎN WEEKEND:

21,3% (angajaţi între 15-64 ani)

CINE LUCREAZĂ ÎN GENERAL ÎN WEEKEND:

vânzări/ servicii 47,6%

lucrători în agricultură/ silvicultură/pescuit 47,2%

angajaţii cu ocupaţii elementare 25,7%

CINE LUCREAZĂ MAI DES ÎN WEEKEND:

45,8% antreprenori

35,9% angajaţi

LUCRATUL ÎN WEEKEND - CELE MAI RIDICATE RATE:

Grecia - 31,5%

Cipru - 31,3%

Malta - 29,2%

LUCRATUL ÎN WEEKEND - CELE MAI SCĂZUTE RATE:

Lituania - 3%

Polonia 4,2%

Ungaria 6,2%

Sursa: Eurostat

Francesca Vlădică

