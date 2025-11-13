Actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic, a încetat din viață, au anunțat colegii și prietenii săi pe rețelele sociale.

Doliu în teatrul românesc. Mihai Dinvale, actor și fost director al Teatrului Mic, s-a stins din viață - Facebook

"Final de spectacol 'Stela' la Teatrul Nottara fără domnul Mihai Dinvale, cu care am construit și jucat acest spectacol și care aflu că tocmai s-a stins astăzi. Mulțumesc pentru toate momentele frumoase în care am interacționat la repetiții, pentru aerul aristocratic pe care îl degajați prin fiecare por. Vă fie somnul lin... Condoleanțe familiei!", a transmis, miercuri seară, actriţa Daniela Minoiu într-o postare pe Facebook..

Un mesaj de condoleanțe a transmis și actrița Ilinca Manolache.

"Drum bun, Mișu Dinvale și mulțumesc pentru tot. Regret că nu ți-am spus-o mai des. Condoleanțe familiei", a spus Ilinca Manolache.

Articolul continuă după reclamă

Și regizorul Radu Iacoban a transmis un mesaj: "Cât de rău îmi pare ca n-am mai apucat să ne revedem. Îți mulțumesc pentru tot, Mișu Dinvale!"

Mişu (Mihai) Dinvale s-a născut pe 26 decembrie 1950, la Târgu-Mureş. Acesta a jucat atât în filme şi seriale TV, cât şi în spectacole de teatru. Printre filmele şi serialele TV în care a jucat se numără "Legături bolnăvicioase" (2006), "Iubire ca în filme" (2006), "Cu un pas înainte" (2007), "Cealaltă Irina" (2009) şi "Sunt o babă comunistă" (2013). În teatru a jucat în piese precum "Profesiunea doamnei Warren" (G.B. Shaw), "Băieţii de aur" (Neil Simon), "O scrisoare pierdută", "Conu Leonida față cu reacțiunea" (I.L. Caragiale), "Cum vă place" (William Shakespeare), "1907" (Camil Petrescu).

Mihai Dinval a fost distins cu Premiul UNITER pentru contribuții remarcabile în teatru.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plătiţi în rate poliţele RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰