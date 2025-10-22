Celebrul actor de comedie Doru Octavian Dumitru a ajuns de urgenţă la spital şi are probleme grave de sănătate. Anunţul a fost făcut de familie pe contul de Facebook al artistului.

Mesajul a fost transmis pe rețelele de socializare. Familia a anunțat că toate spectacolele programate în aceste zile au fost anulate.

În vârstă de 69 de ani, actorul a postat în urmă cu trei zile un mesaj în care sugera că are probleme de sănătate, iar ulterior a fost nevoit să-și anuleze spectacolele de stand up comedy programate în perioada următoare, inclusiv pe cel din Oneşti pe care urma să-l susţină ieri, înainte să i se facă rău.

„În aceste momente artistul Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui pentru mai bine de 45 de ani, trece prin momente dificile de sănătate. Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun. Artistul își cere scuze fanilor lui pentru faptul că spectacolele care au fost programate, atât în această seară cât și în zilele următoare, datorită unor motive întemeiate, nu vor avea loc. Cu voia lui Dumnezeu urmează să fie reprogramate. Vă rugăm tuturor, dar mai ales reprezentanților media să îi respectați intimitatea atât lui cât și a familiei sale. Rugați-vă pentru ca el să depășească cu bine această încercare grea”, a transmis familia.

În aceste zile, artistul în vârstă de 69 de ani avea spectacole la Onești, Buzău și București.

