Procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul tinerei care a murit după ce a născut la un spital privat din Constanţa. Ancheta scoate la iveală detalii șocante. Medicul care a preluat-o pe femeia în agonie la spitalul judeţean este acelaşi căruia i-a murit o pacientă acum şapte ani, la aceeaşi clinică.

"Cauza a fost trecută la Serviciul de Investigaţii Criminale. Se fac cercetări pentru săvârşirea infracţunii de ucidere din culpă. Vor fi audiate persoane", a declarat Mihai Alexandru Stanciu, prim-procuror.

Sancţiuni au fost aplicate şi la Spitalul Județean Constanța. Șeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie a fost demis. Managerul susţine că medicul ar fi incompatibil pentru că ar avea acțiuni şi la spitalul privat. Doctorul vizat îl contrazice, însă.

"Eu nu mă aflu în vreo stare de incompatibilitate. Nu mai am părţi sociale la spitalul Armonia, fost ISIS. Nu mi-a fost, pe de altă parte, adus la cunoştinţă din partea spitalului ca aş fi în situaţia de incompatibilitate", a declarat Vlad Tica, fostul şef al secţiei de Ginecologie.

Între timp, rudele unei gravide care a murit pe masa de operaţie în anul 2018, la acelaşi spital particular, acuză că medicul desemnat să facă parte din comisia de anchetă era acţionarul clinicii.

"Noi am cerut să fie anulată şi opinia lui, şi raportul de expertiză. Eu am asistat la naştere în noaptea respectivă. Medicul anestezist era de gradă acasă atunci când ei s-au apucat să extragă manual placenta. Am auzit că a ţipat groaznic de durere. A suferit ruptură de uter", mărturiseşte Gheorghiță Mocanu, soțul femeii moarte în 2018.

Disperat, soţul femeii anunţă că acuzaţiile se vor prescrie peste trei luni, fără ca vinovaţii să fie pedepsiţi.

"După moartea Teodorei în 2018, soțul femeii a căutat dreptatea la Colegiul Medicilor însa în urma anchetei interne, cererea a fost respinsă. Rudele femeii de 34 de ani au contestat decizia la comisia superioară din București, iar cei doi medici ginecologi au fost sancţionaţi abia după patru ani", a transmis reporterul Observator Andreea Fililip.

Ministrul Sănătății a promis măsuri ferme. Şefa Direcţiei de Sănătate Publică din Constanţa a fost demisă.

