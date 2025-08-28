Antena Meniu Search
Accidentele cu scutere se ţin lanţ, iar atenţia şoferilor rămâne limitată. În Iaşi, un scuterist, surprins în timp ce traversa un sens giratoriu, a fost izbit de un şofer care i-a tăiat calea, atunci când încerca să iasă din rond. În urma impactului, bărbatul a fost răsturnat de pe motor, dar nu s-a ales cu răni grave.

de Redactia Observator

la 28.08.2025 , 12:51

La o oră distanţă, a avut loc un alt accident, tot între un scuter şi un autoturism, în apropierea Gării Internaționale. Scenariul a fost asemăntor: şoferul a intrat în scuterist şi l-a dat jos de pe motor. 

Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum șoferul mașinii nu păstrează distanța corespunzătoare între vehicule și îl lovește pe bărbatul aflat pe scuter. Imediat după coliziune, conducătorul auto a fugit de la fața locului. 

În Capitală, un bărbat a fost transportat la spital, după un accident cu scuterul pe linia tramvaiului 32 spre Piața Unirii.

