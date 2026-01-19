Antena Meniu Search
Un botoşănean a scos 15.000 de lei de la bancomat şi a uitat banii pe aparat. Poliţia îl caută

Poliţiştii din Botoşani caută o persoană care a extras 15.000 de lei dintr-un bancomat şi i-a uitat acolo pe aparat, au anunţat, luni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).

de Redactia Observator

la 19.01.2026 , 12:39
Un cetățean din municipiul Botoșani a descoperit, zilele trecute, o sumă importantă de bani abandonată la un bancomat și a ales să îi predea autorităților, în loc să îi păstreze.

Polițiștii din Botoșani au anunțat că suma de 15.000 de lei a fost uitată pe un bancomat ING Bank, de pe strada Marchian, în cursul zilei de sâmbătă. Autoritățile îl caută pe posesorul banilor, care se poate prezenta la sediul Poliției Municipiului Botoșani și trebuie să facă dovada faptului că banii îi aparțin.

Reprezentanții IPJ Botoșani au transmis:

"Posesorul sumei se poate prezenta la sediul Poliției Municipiului Botoșani pentru a intra în posesia acesteia. Este necesar să facă dovada faptului că banii îi aparțin". Poliția le recomandă cetățenilor să fie atenți atunci când folosesc bancomatele și să verifice dacă au ridicat cardul și banii retrași, pentru a evita situații similare.

