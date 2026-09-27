Insula care te plăteşte să protejezi natura. Aproape 200.000 de euro, acordaţi în această vară

Un program inedit acordă un "dividend natural" locuitorilor unei insule din Sao Tome şi Principe care se angajează să protejeze pădurile, râurile şi litoralul. Ar fi vorba despre un experiment strâns legat de dezvoltarea turismului de lux, scri

În Príncipe, protejarea naturii poate aduce acum bani. Pe această mică insulă vulcanică din Golful Guineei, cunoscută pentru pădurile sale tropicale, plajele pustii şi biodiversitatea excepţională, câteva mii de locuitori participă, din februarie 2026, la un experiment cel puţin original: primesc un "dividend natural" în schimbul asumării unor angajamente menite să le protejeze mediul.

Programul este derulat de Fundaţia Faya, creată de antreprenorul sud-african Mark Shuttleworth, fondatorul grupului HBD Príncipe. Prezent pe insulă din 2010, acesta a dezvoltat mai multe hoteluri de lux şi un model de ecoturism destinat unei clientele internaţionale cu venituri ridicate. HBD operează în prezent trei unităţi de cazare în Príncipe - Sundy Praia, Roça Sundy şi Bom Bom - precum şi un hotel în São Tomé.

Principiul "Natural Dividend" este simplu: locuitorii adulţi care aderă la program se angajează, printre altele, să nu participe la anumite activităţi considerate distructive pentru mediu, precum tăierea nereglementată a lemnului sau extracţia nisipului.

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Prima plată a fost efectuată la 23 februarie 2026. Potrivit fundaţiei, 3.558 de adulţi sunt înscrişi în prezent în program, reprezentând aproximativ 70% din populaţia adultă a insulei. La acel moment au fost distribuite aproximativ 3,5 milioane de dobra, moneda oficială.

Aproape 200.000 de euro distribuiţi în această vară

O a doua rundă de plăţi a început la 31 august. Aceasta se ridică la 4,75 milioane de dobra, echivalentul a aproximativ 194.000 de euro, potrivit Faya. Fundaţia estimează că această sumă reprezintă aproape 1% din economia anuală a insulei Príncipe.

Programul urmează să fie testat timp de trei ani şi beneficiază de un angajament financiar anunţat de 15 milioane de euro. Sumele primite sunt condiţionate de respectarea angajamentelor privind protecţia mediului şi de starea ecosistemelor. Monitorizarea se bazează, printre altele, pe observaţii pe teren şi pe imagini realizate cu drone.

Miza este cu atât mai importantă cu cât natura reprezintă principalul atu turistic al acestei insule cu o suprafaţă de doar aproximativ 140 de kilometri pătraţi. Príncipe este clasificată de UNESCO drept rezervaţie a biosferei din 2012. Din septembrie 2025, São Tomé şi Príncipe a devenit chiar primul stat din lume al cărui întreg teritoriu este acoperit de rezervaţii ale biosferei.

Un model care generează şi reţineri

Experimentul nu întruneşte însă unanimitatea. Unii responsabili locali se tem că un program finanţat de un actor privat ar putea crea o formă de dependenţă, în condiţiile în care insula continuă să se confrunte cu dificultăţi economice importante şi cu infrastructură limitată.

Fundaţia insistă, la rândul său, că acest dividend nu reprezintă nici salariu, nici ajutor social. Aceasta afirmă că lucrează împreună cu guvernul regional din Príncipe şi prezintă programul drept un instrument prin care locuitorii pot beneficia direct de valoarea economică generată de conservarea mediului lor.

Experimentul urmează să arate dacă acest stimulent financiar produce efecte măsurabile asupra pădurilor, cursurilor de apă şi litoralului. Faya nu îşi ascunde ambiţia: dacă modelul îşi dovedeşte eficienţa în Príncipe, acesta ar putea fi testat, în viitor, şi în alte regiuni.