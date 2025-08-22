Răfuială violentă pe o stradă din Tecuci. Două grupări rivale din Brăila s-au bătut cu bâte şi săbii, în apropierea unei benzinării din oraş, şi i-au îngrozit pe localnici. Poliţiştii au reţinut patru persoane.

Mai multe persoane au folosit săbii şi bate într-o altercaţie într-o benzinărie din zona oraşului Tecuci.

"Luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, în timp ce îşi exercitau atribuţiile de serviciu, au observat un conflict în stradă între mai multe persoane, care, la vederea acestora, ar fi abandonat autovehiculele şi ar fi fugit de la faţa locului. În urma activităţilor desfăşurate au fost identificate, imobilizate şi conduse la sediul poliţiei patru persoane cu vârste cuprinse între 27 şi 33 de ani, toţi din Brăila", se arată într-un comunicat al IPJ Brăila.

Din primele date, un bărbat de 60 de ani ar fi fost agresat.



În urma controlului autovehiculelor, au fost descoperite şi ridicate mai multe obiecte contondente şi alte bunuri. Cele trei autovehicule au fost ridicate de poliţişti în vederea continuării cercetărilor.

Bărbatul de 60 de ani nu a solicitat ordin de protecție provizoriu, conform prevederilor Legii 26/2024.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul şi luarea măsurilor legale ce se impun într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovirea sau alte violenţe şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

