Două femei au băut în faţa blocului şi s-au luat la bătaie, în Reşiţa. Una dintre ele, înjunghiată cu un ciob

O femeie de 47 de ani, din Reșița, județul Caraș-Severin, a fost arestată preventiv după ce a înjunghiat cu o sticlă de bere spartă o altă femeie în urma unui conflict spontan, pornit pe fondul consumului de alcool.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de o femeie de 47 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

"În fapt, s-a reținut că o persoană de sex feminin, în data de 14.08.2025, în jurul orelor 17.19, în timp ce persoana vătămată se afla pe o bancă situată în fața unui imobil de pe str. Făgărașului din mun. Reșița, și consuma băuturi alcoolice împreună cu o altă persoană, între aceasta și membrii unui alt grup, care consumau la rândul lor băuturi alcoolice în imediata apropiere, a izbucnit un conflict spontan. În urma unor discuții contradictorii între cele două grupuri, inculpata a spart o sticlă de bere și, cu un ciob, a înjunghiat-o în abdomen pe persoana vătămată, cauzându-i leziuni traumatice ce necesită un număr de 16-18 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare", transmit, miercuri, procurorii, potrivit Mediafax.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a formulat propunere de arestare preventivă a agresoarei, fiind sesizat în acest sens judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Reșița, care a admis propunerea formulată și a dispus arestarea preventivă a inculpatei pe o durată 30 de zile.

Cercetările în prezentul dosar sunt efectuate de către organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin – Biroul Investigații Criminale, sub supravegherea procurorului de caz.

