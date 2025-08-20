Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Două femei au băut în faţa blocului şi s-au luat la bătaie, în Reşiţa. Una dintre ele, înjunghiată cu un ciob

O femeie de 47 de ani, din Reșița, județul Caraș-Severin, a fost arestată preventiv după ce a înjunghiat cu o sticlă de bere spartă o altă femeie în urma unui conflict spontan, pornit pe fondul consumului de alcool.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 12:11
Două femei au băut în faţa blocului şi s-au luat la bătaie, în Reşiţa. Una dintre ele, înjunghiată cu un ciob - Shutterstock

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de o femeie de 47 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

"În fapt, s-a reținut că o persoană de sex feminin, în data de 14.08.2025, în jurul orelor 17.19, în timp ce persoana vătămată se afla pe o bancă situată în fața unui imobil de pe str. Făgărașului din mun. Reșița, și consuma băuturi alcoolice împreună cu o altă persoană, între aceasta și membrii unui alt grup, care consumau la rândul lor băuturi alcoolice în imediata apropiere, a izbucnit un conflict spontan. În urma unor discuții contradictorii între cele două grupuri, inculpata a spart o sticlă de bere și, cu un ciob, a înjunghiat-o în abdomen pe persoana vătămată, cauzându-i leziuni traumatice ce necesită un număr de 16-18 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare", transmit, miercuri, procurorii, potrivit Mediafax.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a formulat propunere de arestare preventivă a agresoarei, fiind sesizat în acest sens judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Reșița, care a admis propunerea formulată și a dispus arestarea preventivă a inculpatei pe o durată 30 de zile.

Articolul continuă după reclamă

Cercetările în prezentul dosar sunt efectuate de către organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin – Biroul Investigații Criminale, sub supravegherea procurorului de caz.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

resita bataie femei alcool
Înapoi la Homepage
David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o
David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie?
Observator » Evenimente » Două femei au băut în faţa blocului şi s-au luat la bătaie, în Reşiţa. Una dintre ele, înjunghiată cu un ciob