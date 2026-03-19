Video Două persoane spulberate de un şofer care a intrat într-un refugiu de tramvai din Capitală

Un accident rutier grav a avut loc joi, pe Bulevardul Octavian Goga din Capitală. Două persoane au fost rănite după ce un şofer a intrat cu maşina pe refugiu şi s-a oprit într-un tramvai.

de Nicu Tatu

la 19.03.2026 , 14:52

Potrivit primelor informații, șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a rupt gardul de protecție al refugiului pentru călători și a intrat în zona peronului, unde a lovit două persoane. Mașina a ricoșat apoi în tramvaiul oprit în stație.

În urma impactului, cele două persoane rănite au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Circulația tramvaielor liniilor 23 și 27 a fost blocată în zonă, iar autoritățile intervin pentru gestionarea situației și reluarea traficului în condiții de siguranță.

"STB informează că astăzi, 19.03.2026, în jurul orei 13:30, pe Bd. Octavian Goga, la stația Poșta Vitan (sens spre Piața Unirii), s-a produs un eveniment rutier grav: șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului, a rupt gardul de protecție al refugiului pentru călători, a accidentat persoane aflate pe peron și a lovit tramvaiul care era oprit în stație. Din acest motiv, circulația tramvaielor liniilor 23 și 27 este blocată. Două persoane accidentate au fost transportate la spital", a transmis STB.

