Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Două tramvaie conduse de vatmaniţe s-au ciocnit în Piaţa Traian din Timişoara. Trei pasageri au fost răniţi

Trei pasageri au fost răniţi uşor şi au primit îngrijiri medicale, după ce două tramvaie s-au ciocnit în această dimineață, în zona centrală a oraşului Timişoara. Potrivit reprezentanților ISU Timiş, accidentul s-a produs în Piaţa Traian, iar în cele două garnituri se aflau 25 de persoane.

de Redactia Observator

la 29.08.2025 , 11:10
Două tramvaie conduse de vatmaniţe s-au ciocnit în Piaţa Traian din Timişoara. Trei pasageri au fost răniţi Două tramvaie conduse de vatmaniţe s-au ciocnit în Piaţa Traian din Timişoara. Trei pasageri au fost răniţi

În urma impactului, dintre cei 25 de călători aflati în cele două tramvaie, 3 au fost răniți uşor şi au primit îngrijit medicale la fața locului, ulterior refuzând transportul la spital.

Cele două tramvaie erau conduse de vatmaniţe.

Accident cu două tramvaie la Timişoara

Articolul continuă după reclamă

"Pompierii timișeni intervin în urma unui accident rutier produs între 2 tramvaie în Timisoara, P-ta Traian. Din primele informatii, trei victime, constiente, cooperante necesită îngrijiri medicale. La locul evenimentului sunt alocate o autospecială de primă interventie si comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal si victime multiple, un echipaj SMURD, din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic", au precizat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

Poliţiştii cercetează împrejurările în care a avut loc accidentul. Intervenția este în desfășurare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident tramvaie pasageri raniti timisoara
Înapoi la Homepage
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 august
Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 august
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport?
Observator » Evenimente » Două tramvaie conduse de vatmaniţe s-au ciocnit în Piaţa Traian din Timişoara. Trei pasageri au fost răniţi