Trei pasageri au fost răniţi uşor şi au primit îngrijiri medicale, după ce două tramvaie s-au ciocnit în această dimineață, în zona centrală a oraşului Timişoara. Potrivit reprezentanților ISU Timiş, accidentul s-a produs în Piaţa Traian, iar în cele două garnituri se aflau 25 de persoane.

Două tramvaie conduse de vatmaniţe s-au ciocnit în Piaţa Traian din Timişoara. Trei pasageri au fost răniţi

În urma impactului, dintre cei 25 de călători aflati în cele două tramvaie, 3 au fost răniți uşor şi au primit îngrijit medicale la fața locului, ulterior refuzând transportul la spital.

Cele două tramvaie erau conduse de vatmaniţe.

Accident cu două tramvaie la Timişoara

"Pompierii timișeni intervin în urma unui accident rutier produs între 2 tramvaie în Timisoara, P-ta Traian. Din primele informatii, trei victime, constiente, cooperante necesită îngrijiri medicale. La locul evenimentului sunt alocate o autospecială de primă interventie si comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal si victime multiple, un echipaj SMURD, din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic", au precizat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

Poliţiştii cercetează împrejurările în care a avut loc accidentul. Intervenția este în desfășurare.

