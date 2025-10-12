Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Dovleacul are festivalul lui într-o comună din Arad. Cum sunt întâmpinaţi turiştii

Toamna se gustă cel mai bine dovleacul. Într-o comună din Arad, spre exemplu, bostanul e atât vedeta sezonului, cât şi motiv de sărbătoare în toată regula. Un festival colorat şi aromat i-a fost dedicat în întregime, cu zeci de soiuri, plăcinte aburinde, jocuri pentru toate vârstele şi decoruri de poveste, numai bune de imortalizat în poze.

de Redactia Observator

la 12.10.2025 , 08:55

Încă de la intrarea în Mailat, satul bănăţean ia chip de festival cu ajutorul mascotelor în formă de dovleci. Ideea de a crea un festival tematic aparţine unei familii de fermieri pasionaţi, care au vrut să împartă bucuria lor cu toată lumea.

Preparatele care au ca ingredient principal dovleacul fac deliciul turiştilor veniţi din toate colţurile ţării

"Suntem producători locali de legume şi având în vedere că adorăm culorile toamnei şi mirosul de plăcintă cu dovleac, de ce să nu facem un festival?", a declarat Szidonia Hodi, organizator. Iar atracţii găsesc la tot pasul. Copiii pictează, sculptează, aleargă printr-un labirint din baloţi de paie şi descoperă dovleacul sub toate formele sale.

Articolul continuă după reclamă

Pentru cei mari, gustul dulceag al dovleacului din plăcinte şi vinurile aromate fac experienţa completă. Şi au de unde alege. Dovleacul e sărbătorit cum se cuvine şi în staţiunea Sovata. Peste 2.000 de bostani coloraţi şi sculptaţi au umplut aleile, restaurantele şi pensiunile din zonă.

Preparatele care au ca ingredient principal dovleacul fac deliciul turiştilor veniţi din toate colţurile ţării. Cele două festivaluri dedicate dovleacului se vor termina în această seară.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

arad dovleac festival
Înapoi la Homepage
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile?
Observator » Evenimente » Dovleacul are festivalul lui într-o comună din Arad. Cum sunt întâmpinaţi turiştii