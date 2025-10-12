Toamna se gustă cel mai bine dovleacul. Într-o comună din Arad, spre exemplu, bostanul e atât vedeta sezonului, cât şi motiv de sărbătoare în toată regula. Un festival colorat şi aromat i-a fost dedicat în întregime, cu zeci de soiuri, plăcinte aburinde, jocuri pentru toate vârstele şi decoruri de poveste, numai bune de imortalizat în poze.

Încă de la intrarea în Mailat, satul bănăţean ia chip de festival cu ajutorul mascotelor în formă de dovleci. Ideea de a crea un festival tematic aparţine unei familii de fermieri pasionaţi, care au vrut să împartă bucuria lor cu toată lumea.

Preparatele care au ca ingredient principal dovleacul fac deliciul turiştilor veniţi din toate colţurile ţării

"Suntem producători locali de legume şi având în vedere că adorăm culorile toamnei şi mirosul de plăcintă cu dovleac, de ce să nu facem un festival?", a declarat Szidonia Hodi, organizator. Iar atracţii găsesc la tot pasul. Copiii pictează, sculptează, aleargă printr-un labirint din baloţi de paie şi descoperă dovleacul sub toate formele sale.

Articolul continuă după reclamă

Pentru cei mari, gustul dulceag al dovleacului din plăcinte şi vinurile aromate fac experienţa completă. Şi au de unde alege. Dovleacul e sărbătorit cum se cuvine şi în staţiunea Sovata. Peste 2.000 de bostani coloraţi şi sculptaţi au umplut aleile, restaurantele şi pensiunile din zonă.

Preparatele care au ca ingredient principal dovleacul fac deliciul turiştilor veniţi din toate colţurile ţării. Cele două festivaluri dedicate dovleacului se vor termina în această seară.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰