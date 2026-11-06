Dronă detectată lângă Sulina. Două F-16 au fost ridicate de la sol, RO-Alert emis în judeţul Tulcea

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat, vineri dimineaţă, de la Baza 86 Aeriană Borcea, după ce a fost detectată o ţintă aeriană la est de localitatea Sulina.

"În dimineaţa zilei de vineri, 6 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la est de localitatea Sulina, ce se îndrepta către localitatea Vâlcove, Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea", a transmis, vineri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 08.56 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Ministerul a precizat că, la ora 09:27, a încetat alerta aeriană.

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O altă alertă a fost în vigoare noaptea trecută, dar nu s-au detectat pătrunderi în spaţiul naţional aerian.