Dronă rusească, în spaţiul aerian al României. Armata caută resturile în zona Chilia Veche

O dronă rusească a pătruns în spaţiul aerian al ţării noastre, în urma unui nou val de atacuri pe teritoriul Ucrainei, în apropiere de nordul braţului Chilia. MApN anunţă că a fost pierdut contactul radar cu aceasta la 16 km Sud Est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite. Armata este pregătită să plece într-o misiune de cercetare în zona respectivă.

de Redactia Observator

la 17.04.2026 , 07:45
"În noaptea de 16-17 aprilie, forţele Federaţiei Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de Nord a braţului Chilia. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora  00.43 un mesaj RO-ALERT", informează vineri dimineaţă MApN.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ţinte aeriene în zona de frontieră. Una dintre ţinte a pătruns în spaţiul aerian al ţării noastre, contactul radar cu aceasta pierzându-se la 16 km Sud Est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite. Alerta aeriană a încetat la ora 02.48.

O echipă a MApN este pregătită să plece, în această dimineaţă, într-o misiune de cercetare în zona respectivă.

"Condamnăm ferm acţiunile Federaţiei Ruse care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internaţional. Ministerul Apărării Naţionale rămâne în permanentă coordonare cu structurile aliate şi naţionale responsabile, monitorizând evoluţiile din zona de responsabilitate şi fiind pregătit să adopte măsurile necesare pentru protejarea teritoriului şi a populaţiei României", afirmă reprezentanţii MApN.

Cetăţenii sunt rugaţi să respecte recomandările autorităţilor şi să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituţionale.

Ce avere uriașă are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus un profit uriaș „Regelui”
Ce avere uriașă are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus un profit uriaș „Regelui”
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani publici”
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani publici”
Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
Ciclon peste România, mâine, apoi o masă de aer polar vine cu ploi și frig. Prognoza meteo ANM pentru a doua jumătate a lunii aprilie
Fiica lui Sile Cămătaru, jignită în ultimul hal: “O găsim la vitrină…”. Cum a reacționat
Fiica lui Sile Cămătaru, jignită în ultimul hal: “O găsim la vitrină…”. Cum a reacționat
