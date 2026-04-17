Dronă rusească, în spaţiul aerian al României. Armata caută resturile în zona Chilia Veche

O dronă rusească a pătruns în spaţiul aerian al ţării noastre, în urma unui nou val de atacuri pe teritoriul Ucrainei, în apropiere de nordul braţului Chilia. MApN anunţă că a fost pierdut contactul radar cu aceasta la 16 km Sud Est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite. Armata este pregătită să plece într-o misiune de cercetare în zona respectivă.

"În noaptea de 16-17 aprilie, forţele Federaţiei Ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de Nord a braţului Chilia. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 00.43 un mesaj RO-ALERT", informează vineri dimineaţă MApN.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ţinte aeriene în zona de frontieră. Una dintre ţinte a pătruns în spaţiul aerian al ţării noastre, contactul radar cu aceasta pierzându-se la 16 km Sud Est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite. Alerta aeriană a încetat la ora 02.48.

Armata caută dtona la 16 km de Chilia Veche

O echipă a MApN este pregătită să plece, în această dimineaţă, într-o misiune de cercetare în zona respectivă.

"Condamnăm ferm acţiunile Federaţiei Ruse care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internaţional. Ministerul Apărării Naţionale rămâne în permanentă coordonare cu structurile aliate şi naţionale responsabile, monitorizând evoluţiile din zona de responsabilitate şi fiind pregătit să adopte măsurile necesare pentru protejarea teritoriului şi a populaţiei României", afirmă reprezentanţii MApN.

Cetăţenii sunt rugaţi să respecte recomandările autorităţilor şi să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituţionale.

