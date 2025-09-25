Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a stabilit azi cine poate să dea ordin ca Armata Română să doboare dronele ruseşti care intră ilegal în spatiul aerian al tării. În cazul dronelor si al avioanelor de luptă, decizia va fi luată doar pe linie militară, fără a implica preşedintele, premierul sau ministrul Apărării. Tot azi, s-a decis că obiectivele strategice de interes national - precum bazele militare, centrala nucleară de la Cernavodă si infrastructura energetică - vor avea un sistem de protecţie împotriva dronelor.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a stabilit azi că decizia de a doborî dronele ruseşti care pătrund ilegal în spaţiul aerian al României poate fi luată doar de comandantul militar al operaţiunii. Aceeaşi procedură, care exclude factorul politic, este valabilă şi în cazul avioanelor de luptă sau al rachetelor de croazieră. În ambele cazuri, hotărârea va fi luată pe linie militară. Doar în cazul aeronavelor civile, iniţiativa aparţine ministrului Apărări.

În schimb, dacă bazele NATO din România ar fi survolate de dronele ruşilor, distrugerea lor în aer va fi luată doar de comandanţii militari ai Aliantei.

Potrivit legii, aparatele de zbor care intră fără aprobare în spaţiul aerian al României pot fi distruse fie cu aeronave de interceptare, fie cu apărarea anti-aeriană de la sol - mai exact, cu sisteme Ghepard.

În cazul dronelor, se va încerca initial preluarea controlului sau neutralizarea prin dezactivarea funcţiilor de comandă şi control.

Tot azi, în şedinta CSAT, s-a stabilit că toate institutiile de fortă din tară, inclusiv serviciile secrete, vor stabili o listă cu obiectivele strategice care vor fi protejate împotriva dronelor trimise de ruşi.

În jurul acestora, se va stabili o zonă de interdictie aeriană, iar dronele vor fi doborâte dacă vor încălca acest perimetru.

Procedura stabilită în CSAT vine după o serie de provocări prin care Moscova a testat reactia NATO în România, Polonia si Estonia.

Legea prin care Armata Română poate doborî dronele rusesti a intrat în vigoare in luna martie. Asta dupa ce Curtea Constitutionala a respins sesizările depuse de partidele AUR, POT si SOS România.

