Ea este femeia înjunghiată de fostul iubit în Călăraşi. Maria a fost lăsată de Ilie într-o baltă de sânge

Sătulă de certuri, Maria a plecat de acasă şi s-a dus într-un centru maternal împreună cu cei doi copii ai săi. Nu a bănuit nicio clipă că încălcarea unei reguli simple avea să o aducă în pragul morţii. Femeia a fost înjunghiată de fostul iubit şi lăsată într-o baltă se sânge.

Maria era cazată cu cei doi copii într-un apartament social din cadrul centrului. Ilie avea dreptul să îşi viziteze copilul, cel mai mic dintre ei, însă vizitele trebuiau anunţate şi făcute doar în sediul principal, nu în apartamente. Femeia nu a anunţat însă vizita. S-a întâlnit cu bărbatul pe drum, în curtea centrului. Aici, în plină zi, după o criză de gelozie, Ilie a atacat-o şi a lăsat-o într-o baltă de sânge.

A fugit imediat după atac, fiind găsit de poliţişti la domiciliul său. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, nu avea antecedente penale grave. În 2008, fusese amendat pentru loviri şi alte violenţe.

Ce spun poliţiştii

La data de 17 august a.c., în jurul orei 13:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Călăraşi au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie a fost înjunghiată.

Din primele verificări a reieşit că, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, o femeie, în vârstă de 36 de ani, a fost agresată cu un obiect tăietor-înţepător de către fostul concubin, pe fondul unui conflict spontan.

După comiterea faptei, bărbatul a părăsit locul incidentului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor”, mai anunţă autorităţile.

Ulterior, în urma activităţilor operative desfăşurate, poliţiştii l-au identificat pe bărbat la domiciliul său, acesta fiind dus la sediul Poliţiei Municipiului Călăraşi.

În prezent, cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei.

