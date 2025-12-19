Economistul Mircea Coșea a murit la 83 de ani

Economistul Mircea Coșea a murit joi, la vârsta de 83 de ani. Anterior, el a avut probleme medicale.

Mircea Coșea a fost profesor și economist, doctor în Științe Economice. De asemenea, Coșea s-a implicat foarte mult în viața publică fiind un cunoscut analist economic. El a murit joi.

În urmă cu câteva zile, Coșea a dezvăluit faptul că a avut probleme medicale. Coșea a fost internat la Spitalul Floreasca.

Probleme de sănătate

„Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate, ceea ce nu este surprinzător la vârsta mea. Am fost internat la Spitalul Floreasca, etajul 2 salonul 227. Domnul prof. dr Mircea Beuran, preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, m-a «reparat» şi de această dată. (...) Stimaţi prieteni, sănătatea este mai bună decât toate, dar uneori ea depinde nu doar de ştiinţa medicală, ci şi de modul cum aceasta este aplicată. În cazul de faţă am văzut şi am simţit pe propria piele cum ştiinţa eminentului profesor s-a aplicat de către o categorie puţin cunoscută a mediului sanitar, aceea a asistenţilor medicali. Cum spuneam, am fost internat în salonul 227 etaj 2 Floreasca. Este un salon post operatoriu cu 10 paturi.

Meseria mea, care timp de aproape 60 de ani mi-a intrat în sânge, nu m-a lăsat ca între branule, perfuzii şi colectări să nu analizez modul cum funcţionează sistemul sanitar, pe un eşantion reprezentat de salonul cu pacienţi aflaţi în chinurile durerilor şi stresului post operatoriu. Concluzia: surprinzătoare, dar adevărată: o săptămâna, 24 din 24 am asistat la o activitate de excelenţă. Doamnele şi domnişoarele asistente au performat la cel mai înalt nivel de competenţă, de responsabilitate şi de comportament super civilizat, de o empatie permanentă faţă de fiecare pacient în parte. Dacă nu ar fi aparent incompatibilă cu «spitalul» pot spune că îşi practică meseria cu eleganţă. De ziua României, fiind pacient, m-am simţit şi eu mândru că sunt român pentru că beneficiam de înalta calitatea a muncii unor românce: doamnele şi domnişoarele asistente medicale”, spunea Coşea atunci.

