Tânărul care a provocat accidentul în care o mamă şi fetiţa sa au fost lovite pe trecerea de pietoni, femeia murind în urma impactului, a fost identificat. Postările sale de pe rețelele de socializare evidențiază pasiunea pentru mașini și condusul cu viteză.

El e tânărul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ. Femeia a murit pe loc, micuţul rănit grav

"Când toţi îţi zic că conduci cu viteză dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos la 3 dimineaţa" scrie acesta într-una din postările sale pe social media.

Luni, în jurul orei 16:00, o fetiţă de 1 an, aflat într-un cărucior, a fost rănit, iar mama sa a murit, după ce au fost loviţi de un autoturism, luni după-amiază, pe şoseaua Berceni din Bucureşti. Potrivit surselor Observator, impactul a avut loc atunci când mama şi micuţul se aflau pe trecerea de pietoni.

Mama copilului, proiectată în sensul opus în urma impactului

În urma cercetărilor desfășurate la fața locului până la acest moment, s-a stabilit că, pe lângă autovehiculul care a acroșat inițial cei doi pietoni, în evenimentul rutier au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în așteptare, pe sensul opus de circulație. În urma impactului inițial, victima, o femeie în vârstă de 35 de ani, a fost proiectată pe sensul opus, unde ar fi avut impact cu alte două autovehicule.

"La data de 13 octombrie, în jurul orei 16:00, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin apel 112, cu privir la producerea unui accident rutier pe şoseaua Berceni nr. 50. Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe şoseaua Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior)", informează Brigada Rutieră.

În urma impactului, femeia a decedat, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, având multiple traumatisme.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

