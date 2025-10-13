O mamă în vârstă de 35 de ani şi fetiţa sa, în vârstă de un an, care se afla în cărucior, au fost victimele unui accident rutier cutremurător produs luni după-amiază pe Şoseaua Berceni. La volan se afla un tânăr de 20 de ani. Din păcate, femeia s-a stins în urma accidentului.

Mamă cu copil în cărucior, spulberată pe trecere în Capitală. Femeia a murit, copilul are multiple traumatisme

"La data de 13.10.2025, în jurul orei 16.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Șos. Berceni, nr.50" informează Brigada Rutieră.

Din primele informații, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Șos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins și accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani și o minoră în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior).

În urma cercetărilor desfășurate la fața locului până la acest moment, s-a stabilit că, pe lângă autovehiculul care a acroșat inițial cei doi pietoni, în evenimentul rutier au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în așteptare, pe sensul opus de circulație.

Mama şi copilul, spulberaţi pe trecerea de pietoni

Potrivit surselor Observator, mama şi fetiţa sa au fost lovite pe trecerea de pietoni. În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar copilul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, având multiple traumatisme.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Acesta a fost testat preliminar cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind negativ.

Toți cei trei șoferi au fost conduși la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice, conform prevederilor legale.

Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

