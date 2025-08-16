Grație și forță, emoție și curaj – echitația le are pe toate, dar la preţuri pe măsură. Caii campioni costă sute de mii de euro. Tot mai mulți români practică, însă, acest sport. Pe un domeniu din Timiș, cei mai puternici cai și jocheii au făcut astăzi o demonstraţie de măiestrie.

În spatele unui cal pe care îl admiri se ascund cheltuieli de mii de euro pe lună şi o întreagă echipă. Medici, antrenori şi proprietari. Pasionaţii spun că echitaţia este, poate, singurul sport unde calul devine mai important decât omul.

Un cal costă între 50.000 şi 300.000 de euro

"Pentru că vine dintr-o herghelie foarte mare și foarte renumită din Germania. Şi preţul e pe măsură. Proprietarii cer 100.000 de euro pe el", spune îngrijitorul.

Percy are 5 ani şi este comoara Alisiei, o adolescentă de 16 ani, care a moștenit pasiunea pentru cai de la părinții săi.

Ca un star se simte şi tânăra pe terenul de concurs. Visul ei este să ajungă la campionatele mondiale, dar e conştientă că şi-a ales unul dintre cele mai scumpe sporturi.

"Cazarea aici e 350 de euro pe lună, plus sau minus dacă doresc plimbator sau nu. Dar costă mult şi drumul, eu stau lângă Timişoara şi fac 1 – 1,5 ore pe drum, costa evident benzina", a declarat Alisa Bondrea, sportiv.

Preţul unui cal de top porneşte de la 50.000 de euro şi poate ajunge până la 300.000 de euro, în funcţie de palmares şi pedigree. O şa de calitate e la fel de scumpă, porneşte de la 5.000 de euro şi ajunge până la 7.000 de euro, cam cât o maşină second hand.

În plus, practicanţii echitaţiei au nevoie de echipament de calitate. Alte mii de euro. Cizmele Alexandrei costă 650 de euro, pantalonii 150, bluza 120, iar toca... 1.700 de euro.

"Un echipament de bună calitate îţi oferă şi susţinere şi sprijin şi este şi pentru spatele şi musculatura calului important şi e important să îşi placă si designul să te simţi bine", a declarat Alexandra Sabin, sportiv.

Antrenamentele pornesc de la 400 de euro pe lună, dar beneficiile nu se pot cuantifica.

"Este un sport care îţi dezvoltă toţi muşchii şi în primul rând pentru disciplină. Este un sport cuplu cal- călăreţ", a declarat Bogdan Miclăuș - antrenor de echitaţie.

Peste 30 de cai pot fi admiraţi în acest weekend pe domeniul de la Herneacova, din Timiș. În toată ţara sunt în jur de 150 de cluburi de echitație şi peste 1.500 de cai întregistrat pentru competiții interne și internaționale.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

