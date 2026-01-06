Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Poliţist beat, accident grav în Mehedinţi. Trei oameni au ajuns la spital

Accident grav în judeţul Mehedinţi! Trei oameni au ajuns la spital, dup ce un poliţist băut a provocat un accident.

de Redactia Observator

la 06.01.2026 , 08:49

Agentul a intrat într-o depăşire şi a lovit un autoturism care efectua un viraj neregulamentar. În urma impactului violent, victimele au fost rănite.

Testarea cu alcooltestul a indicat o valoare de 0,30 miligrame alcool pur în aerul expirat. Ambii şoferi sunt acum cercetaţi penal.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mehedinti accident politist
Înapoi la Homepage
Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă
Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă
Rugăciune puternică de Bobotează. Se spune că îndeplinește cele mai profunde dorințe. Ce trebuie să rostim
Rugăciune puternică de Bobotează. Se spune că îndeplinește cele mai profunde dorințe. Ce trebuie să rostim
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați
O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați
Concurentul de la Power Couple care a fost la un pas să paralizeze. A izbucnit în lacrimi în timp ce și-a spus povestea
Concurentul de la Power Couple care a fost la un pas să paralizeze. A izbucnit în lacrimi în timp ce și-a spus povestea
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite?
Observator » Evenimente » Poliţist beat, accident grav în Mehedinţi. Trei oameni au ajuns la spital