12:10

Trump îi cere lui Rubio să conducă schimbarea de regim în Venezuela, după capturarea lui Maduro

12:07

Un deținut internat la Psihiatrie în județul Timiș a evadat după ce a furat mașina unui angajat

11:38

Familie cu 2 copii, salvată în ultima clipă de 3 poliţiste de pe marginea unei prăpăstii. "Sunt niște îngeri"

11:34

Piloţii ucraineni de F16, obligaţi să renunţe la tacticile de luptă NATO după confruntarea cu aviaţia rusă

11:22

Mașină răsturnată în albia râului Bistrița. Șase persoane se aflau în interior, printre care patru copii

11:09

Casa Albă a refuzat să excludă un atac al SUA în Groenlanda: "Cu ce ​​drept o controlează Danemarca?"