Video Poliţist beat, accident grav în Mehedinţi. Trei oameni au ajuns la spital
Accident grav în judeţul Mehedinţi! Trei oameni au ajuns la spital, dup ce un poliţist băut a provocat un accident.
Agentul a intrat într-o depăşire şi a lovit un autoturism care efectua un viraj neregulamentar. În urma impactului violent, victimele au fost rănite.
Testarea cu alcooltestul a indicat o valoare de 0,30 miligrame alcool pur în aerul expirat. Ambii şoferi sunt acum cercetaţi penal.
