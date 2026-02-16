Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Programul sportivilor români, luni 16 februarie
În Italia continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar sportivii români luptă pentru a obţine rezultate cât mai remarcabile.
Deocamdată, delegaţia României se poate lăuda cu un loc 15, obţinut de Valentin Creţu, la sanie, sau cu un loc 9 obţinut de ştafeta mixtă, tot la sanie.
Luni, 16 februarie 2026, avem sportivi care ne reprezintă în probele de bob, schi alpin şi sărituri cu schiurile.
De la ora 11.00 este aşteptat să intre în "focuri" Alexandru Ştefănescu, la schi alpin, slalom, manşa 1. Tot de la ora 11.00, ar urma să intre în competiţie şi echipajul de bob alcătuit din Mihai Tentea şi George Iordache.
Luni seara, de la ora 20.00, Andrei Cacina şi Mihnea Spulber vor evolua în proba de sărituri cu schiurile - superteam.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰