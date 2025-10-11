El este tânărul care a murit în accidentul cu autospeciala de poliție din Giurgiu. Eduard avea 17 ani

Eduard, adolescentul de 17 ani care a murit în noaptea de joi spre vineri, după ce motocicleta pe care o conducea a fost lovită de o autospecială de poliție, în Giurgiu, a fost fiul fostului procuror Andreea Albu.

Eduard avea 17 ani

În urma accidentului, pasagerul autospecialei de poliție, cât și a conducătorului motocicletei, care au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. În ciuda efectuării manevrelor de resuscitare de către cadrele medicale, a fost declarat decesul motociclistului. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Potrivit informațiilor oficiale, "un agent de poliţie, de 24 de ani, în timp ce conducea o autospecială de poliţie, având în funcţiune semnalele acustice şi luminoase, pe strada Tudor Vianu, din municipiul Giurgiu, la intersecţia cu bulevardul Ion I.C. Brătianu, nu ar fi respectat semnificaţia indicatorului ‘stop’".

În acel moment, autospeciala a fost acroșată în partea laterală dreapta de o motocicletă condusă de un adolescent de 17 ani. Impactul a fost devastator.

"În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat rănirea pasagerului autospecialei de poliţie, cât şi a conducătorului motocicletei, care au fost transportaţi la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale", precizează sursa citată.

Din păcate, tânărul motociclist nu a mai putut fi salvat. "În ciuda efectuării manevrelor de resuscitare de către cadrele medicale, a fost declarat decesul motociclistului."

Polițistul care conducea autospeciala a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Conform autorităților, echipajul se deplasa la o intervenţie, fiind solicitaţi să acorde sprijin unei alte patrule aflată la o sesizare de violenţă fizică.

Ancheta este în desfășurare. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Totodată, a fost demarat și un control intern.

Tânărul de 17 ani ar fi fiul fostului procuror Albu

Surse judiciare au declarat că victima este fiul din prima căsătorie a fostului procuror șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, Andreea Albu, care s-a recăsătorit și locuiește în Turcia.

