Elena a trecut milimetric pe lângă moarte după ce a fost atacată de soţ. Apoi, bărbatul s-a rănit singur

Orbit de furie şi incapabil să accepte ideea că mama copiilor săi refuză împacarea şi preferă despărţirea, un bărbat dintr-o localitate brăileană şi-a atacat partenera cu un cuţit. A lovit-o chiar sub ochii copiilor, apoi şi-a facut rău singur cu acelaşi cuţit. E internat la ATI, însă când îşi va reveni va fi dus în arest pentru 30 de zile.

În urmă cu câteva luni, Elena a decis să pună capăt căsniciei. A plecat cu cel mai mic copil cu tot, dar vizita des casa familiei, ca fraţii să poată petrece timp împreună. Spera să îşi convingă soţul să accepte un divorţ amiabil, la notar. Cu gândul ăsta a venit şi în weekend.

Rudele sperau că cei doi vor ajunge la o înţelegere şi vor renunţa la divorţ, mai ales că au împreună trei copii. În realitate, tensiunea în cuplu era mai ridicată ca oricând. După o discuţie aprinsă, bărbatul şi-a ieşit din minţi şi s-a năpustit asupra femeii cu un cuţit. "Zicea că el nu poate să trăiască fără ea şi zicea că îşi ia el viaţa", a declarat cumnata.

Lovită fără milă în faţa celor trei copii, femeia de 40 de ani a avut totuşi putere să iasă în curtea casei. Medicii spun că a trecut milimetric pe lângă moarte: una dintre lovituri aproape i-a atins inima. Medicii au operat-o deurgenţă şi e în stare gravă la ATI.

Articolul continuă după reclamă

"S-au constatat de către medicii legişti cinci leziuni în zona pieptului şi una în zona lombară", a declarat procurorul de caz.

"Păcat de ei că şi-au distrus familia într-un moment de furie. Poate dacă nu venea.. sau cel puţin cu poliţia. Ea a venit aici, ştiind că el este rău. Nu înţeleg de ce s-a întors. Am înţeles că o bătea, ce şti şi eu, şi nu a mai vrut să mai stea cu el", spun oamenii din sat.

Până să se dezmeticească vecinii, bărbatul de 56 de ani s-a dus în solariul din spatele casei şi a încercat să-şi încheie socotelile cu viaţa. "A venit cu multiple plăgi abdominale, colecistul perforat, eventraţie. S-a intrat imdiat în sală. Bărbatul este stabil, cred că va fi în câteva ore conştient", spune Alina Neacşu, directorul medical al Spitalului Brăila.

După ce se va pune pe picioare, va ajunge după gratii: magistraţii au confirmat deja mandatul de arestare pentru tentativă de omor. Iar în Galaţi, un alt individ a fost reţinut pentru 30 de zile, după ce şi-a lovit concubina cu un topor. Femeia a scăpat cu viaţă.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰