Caz şocant într-o şcoală de renume din Iaşi. O elevă de clasa a 7-a a ajuns la spital după ce a fumat o ţigară electronică ce conţinea droguri. Vape-ul a fost cumpărat tot de o elevă de pe internet. Specialiştii atrag atenţia că nu e un caz singular, e chiar un fenomen: ţigările electronice şi uleiurile cu subtanţe stupefiante se vând copiilor la liber pe internet.

Eleva de clasa a 7-a a primit vape-ul cu canabis în baia şcolii, înainte de începerea orele. Efectele s-au văzut în scurt timp. La cursuri, adolescenta de 14 ani a început să aibă un compartament neobişnuit, iar profesorii s-au alertat imediat.

"Am luat-o în cabinet, am încercat să o ţin trează până au venit cei de la ambulanţă. Spunea că are halucinaţii, că nu vede foarte bine şi simte un tremur", spune Cătălina Nepotu, asistenta medicală a şcolii.

Iniţial, fata a spus că se simte rău din cauza unui energizant pe care îl băuse. Într-un final, a mărturisit tot. A fost dusă de urgenţă la spital unde a rămas internată .

"Examenul toxicologic a evidenţiat derivat de substanţe interzise. Ulterior a fost internată în serviciul de toxicologie unde a fost monitorizată. Au mai fost cazuri de copii care au vapat, puţine cazuri. Cred că anul acesta un singur caz", spune Cătălina Ionescu, manager interimar al Spitalului de Copii Sfânta Maria.

Adolescenta a spus că nu ştia ce conţinea ţigara electronică. A luat vape-ul de la o colegă cu un an mai mare. Nici ea nu ar fi ştiut că ţigara are substante stupefiante.

"Ea a susţinut la momentul respectiv că l-a achiziţionat de pe un site. A spus că este prima oară, am intrebat o dacă a fumat si ea. A spus că a tras un fum", declară Luminiţa Doru, directoarea şcolii.

Incidentul s-a întâmplat într-o şcoală bine cotată din Iaşi. Poliţiştii şi ofițerii DIICOT înceracă să afle cum au ajuns drogurile in unitatea de învăţământ. Pe de altă parte, numai în această şcoală şi doar anul trecut au fost confiscate 10 ţigări electronice. Produse cu astfel de substanţe sunt legale atât timp cât concentraţia nu depăşeşte un anumit procent. Pericolul este în continuare uriaş.

Acces facil pe internet şi pericole pentru elevi

Când intrăm pe un site care vinde dispozitive interzise minorilor, singura barieră pe care o întâlnim este o fereastră care ne întreabă dacă avem peste 18 ani. Fără niciun control suplimentar, e suficient un click pe "da" ca să avem acces, să plasăm comanda, iar produsul ajunge apoi direct la ușa noastră, prin curier.

"Avem nevoie de o regândire totală a felului în care ne raportăm la substanţe legale şi ilegale în România, căci modelul actual nu poate să oprească traficul, consumul, probelemele asociate acestora, ci mai degrabă le înrătăţeşte. Consumul tuturor subtanţelor a crescut în medie cu 80%", spune Vlad Zaha, specialist criminolog.

Specialiştii spun că din dorinţa de a se integra, adolescenţi ajung să consume droguri la vârste din ce în ce mai mici.

"Le utilizează ori la iniţiativa celorlalţi colegi din clasă, pentru că este o modă în randul tinerilor să incerce tot felul de dispozitive. Copilul îşi doreşte să intre într-un grup mai popular al şcolii, pentru că vrea şi el atenţia pe care nu o primeşte în alte locuri. Aşa crede că se integrează în acel grup", spune Raluca Morodan, medic psihiatru.

"Există chestia asta de a aparţine unui grup şi este riscul la orice colţ de stradă prin prisma prietenilor. Sunt prea accesibile pentru copii", spune un părinte.

Mulți elevi se apucă și e o greșeală pe care o fac și trebuie să o repare.

"Da, am încercat și mi se pare efectiv o prostie. Nu este cool și mai degrabă faceți orice altceva cu banii respectivi", spune un elev.

În România, vârsta de la care copiii incep să se drogheze a scăzut de la 13 ani, la 9 ani.

