În Timiș, noul an școlar a început cu o pauză neașteptată: după doar o săptămână de cursuri, peste 100.000 de elevi și preșcolari au rămas acasă. Ziua liberă, prilejuită de sărbătoarea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului, i-a prins pe copii cu zâmbetul pe buze, dar pe părinți cu agenda dată peste cap. Prima zi liberă a anului şcolar s-a transformat rapid într-o lecţie de improvizație și organizare.

Elevii nu au apucat să ducă dorul vacanţei.

"După doar o săptămână de cursuri, clopoțelul a luat deja o pauză in toate şcolile si grădiniţele din Timiş. 15 septembrie e prima zi liberă din noul an școlar, iar sărbătoarea religioasă i-a pus pe părinți în dificultate" a spus reporterul Observator Iulia Pop.

Astăzi se sărbătorește Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului și al Mitropoliei Banatului. E şi primul an în care cele peste 600 de şcoli sunt închise. Virgil Simonescu e tatăl unui baieţel care abia a început clasa a 2-a.

Articolul continuă după reclamă

"Ziua asta liberă care a venit aşa, pe nepusă masă, a picat un pic cam prost, trebuie să îţi refaci toate planurile, trebuie să refaci logistica, să vezi cum vorbești la job ca să vii mai târziu un pic sau să lucrezi de acasă. E greu" a spus acesta.

La ce soluţii au apelat părinţii puşi în încurcătură

Și în timp ce părinții sunt la muncă, fiul lui Virgil se distrează cu alţi copii. Alţi părinți au recurs la bunici, la bone sau la afterschool-uri private.

"Am propus părinţilor care au copiii la noi ca astăzi să îşi aducă copiii, să îi eliberăm de acest stres în plus, pentru astăzi nu am făcut taxa suplientară... Am cerut doar să plătească prânzul, atât" a spus reprezentantul unui club pentru copii, Alexandru Berghin.

Ziua liberă este stipulată în contractul colectiv de muncă al dascălilor, semnat în luna aprilie.

"Credem că este un câştig mult mai mare decât o pierdere şi că până la urmă părinţii au găsit o soluție" a spus Aura Danielescu, inspector școlar general ISJ Timiș.

Peste 3.000 de credincioşi au participat la slujbă

Sărbătoarea a adunat peste 3.000 de oameni la Catedrala Mitropolitană din Timişcoara, care au venit sa se închine la moaștele Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș.

Elevii au, într-un an școlar, nu mai puțin de 16 zile libere în afara săptămânilor "Școala Altfel" și "Săptămâna Verde", la care se adaugă vacanțele obișnuite. În aceste condiții, la şcoală merg efectiv puțin peste 100 de zile.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰