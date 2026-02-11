Antena Meniu Search
Video Trei tineri au ajuns la spital, după ce s-au izbit cu maşina de un stâlp de iluminat, în Gherla

Imagini spectaculoase au fost surprinse noaptea trecută în oraşul Gherla, din judeţul Cluj. O maşină în care erau trei tineri a rupt un stâlp de iluminat din beton. La volan era un bărbat de 27 de ani care a pierdut controlul şi a ieşit pe contrasens de pe şosea.    

de Redactia Observator

la 11.02.2026 , 14:12

Când au ajuns salvatorii, atât şoferul cât şi cei doi pasageri de 28 de ani reuşiseră să iasă din maşină. Toţi trei au avut însă nevoie de îngrijiri medicale. Poliţiştii fac acum cercetări să afle cum s-a produs accidentul şi spun că şoferul avea alcoolemie zero.

Accudentul a avut loc marţi în jurul orei 18.30. La fața locului a intervenit un echipaj de descarcerare al pompierilor, un echipaj SMURD, un echipaj de Ambulanta și poliția.

Echipajele operative au găsit la fața locului un autoturism avariat. Cei trei bărbați au reușit să iasă singuri afară din acesta. 

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.

