Europa vrea să înarmeze cât mai rapid România şi aliaţii de pe flancul estic. Este vorba despre aşa-numitul zid împotriva dronelor ruseşti.

Din plenul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, ministrul român de Externe a vorbit despre situaţia dronelor şi a reafirmat că orice provocare va uni şi mai mult ţările europene. Rusia, în acest timp, neagă orice implicare şi spune că nu va ataca ţările care fac parte din NATO.

Între timp, însă, un nou roi de aparate de zbor fără pilot a fost văzut în apropierea bazelor militare din Danemarca şi Germania.

Senzori acustici, radare de ultimă generaţie şi camere cu infraroşu vor fi alinate de-a lungul flancului estic pentru a detecta dronele venite din Rusia. Investiţia ar urma să fie împărţită între statele membre.

Şi NATO a anunţat că îşi va întări misiunea în regiunea Mării Baltice. Va trimite, printre altele, o fregată cu capabilităţi antiaeriene şi active de supraveghere.

Tot pe fondul situaţiei generate de apariţia dronelor, în plenul Adunării Generale a ONU, ministrul român de externe, Oana Ţoiu, a condamnat din nou apariţia aparatelor de zbor în spaţiile aeriene europene.

Autorităţile din Norvegia investighează acum o posibilă apariţie a unor drone deasupra instalaţiilor militare, după ce o anchetă a fost deschisă deja în nordul Germaniei pentru spionaj.

Alte drone au apărut, pentru prima dată, deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca. Spaţiul aerian danez a fost închis de urgenţă, iar premierul a tras un semnal de alarmă.

Rusia se apără. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că ţara sa nu are intenția de a ataca Europa sau NATO.

În paralel, au loc antrenamente la sol. În Estonia, trupe din Franţa, Marea Britanie, Statele Unite şi Canada au participat la manevre defensive pentru desfăşurarea rapidă a trupelor.

