Eveniment inedit pentru căței și stăpânii lor în Capitală. Reacția prietenilor blănoși când sunt fotografiați
Se spune că stăpânii seamănă cu animalele lor de companie. Iar în acest weekend, în Capitală, cine a vrut să verifice această teorie a avut ocazia perfectă: o ședință foto gratuită alături de câinele său. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Câinelui, sărbătorită pe 26 august.
Zâmbetele și îmbrățișările nu au lipsit din niciun cadru. Rând pe rând, câinii și stăpânii lor s-au aşezat pe canapeaua din studio și s-au lăsat fotografiați. Pentru Cătălina şi Andrei a fost prima şedinţă foto alături de Luna. "Suntem emoţionaţi şi sperăm că i-a plăcut şi ei. Avem deja un portret pictat al ei şi acum am zis că completăm colecţia şi cu o poză profesionistă. Ea este un câine adoptat şi credem noi că a avut foarte mult noroc. Mereu când ieșim în oraş ne pregătim, ne punem aceste perluţe, ieşim la cafea, ca fetele"
Pentru căţeii energici, precum Maia, recompensele au fost cele care i-au tinut în faţa camerei. Maia are cinci ani şi a fost cel mai frumos cadou primit de Alexandra de ziua ei. "Era ziua mea. Mi-a zis mama să închid ochii şi mi-a dat o cutie de patofi. După a ieşti Maia din cutie, cu o fundiţă roşie în cap. Foarte fericită și am început să plâng", a declarat Alexandra.
Fotograful Simion Buia este cel care a adus conceptul în România, după ce l-a testat și în Germania. "Este vorba de o comunicare, de o energie. Un câine devine un membru de familie absolut care are dreptul la o fotografie cum au părinții cu copiii, copiii cu bunicii. Seamănă, şi câinele cu stăpânul şi stăpânul cu câinele, dar într-un anumit procent, si nu trebuie sa fie neaparat fizic. Este sufletul care este foarte important", a declarat Simion Buia.
Ziua Internațională a Câinelui se sărbătorește oficial pe 26 august. Pentru mulți iubitori de animale, sărbătoarea ţine în fiecare zi.Înapoi la Homepage
