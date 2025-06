Evenimentul care a adus natura în inima Sibiului. Strada care s-a transformat într-o galerie în aer liber

Sibiul a înflorit spectaculos! Zilele trecute, străduțele înguste s-au transformat sub mâinile dibace ale designerilor florali. Festivalul "Flori pe Scări" a adus natura în inima cetății şi a revitalizat spațiul istoric. Decorul de poveste a atras o mulţime de vizitatori, care au imortalizat fiecare colț de o frumuseţe rară.

Scările care unesc Orașul de Jos cu Piața Mică din Sibiu s-au metamorfozat într-un traseu de poveste, unde imaginația nu cunoaște limite. De la motociclete "înflorate" până la rochii spectaculoase din mușchi de copac, fiecare colț a surprins și a încântat.

Aranjamentele florale au transformat drumul într-o galerie în aer liber, un univers în care natura şi arta s-au întâlnit într-un spectacol memorabil. "Am venit să admirăm decoraţiunile florale, şi, căutăm un cadou pentru finalul anului școlar. Am venit în fiecare an pentru a vedea ce au mai pregătit floriştii, pentru a-mi bucura ochii cu creațiile lor".

Iar fiecare comerciant a surprins publicul cu plante rare, exotice și aranjamente ieșite din tipare. "Avem la vânzare undeva în jur de 50 de hibrizi, cât și plante puțin mai exotice din America de Sud, din Africa din Spania, din Turcia. Avem planta dragostei, Anacampseros, în antichitate era folosită ca și ofrandă în ritualuri pentru a aduce dragostea".

Festivalul "Flori pe Scări" a luat naştere din dorința de a aduce la un loc, în inima Sibiului, floristi pasionați, îndrăgostiți de arta florală. "Visul meu cel mai mare a fost să adun floriști care fac floristică de calitate în Sibiu și vrem să transmitem mesajul ca putem mult mai mult decât buchetele de zi cu zi , ca floriștii au talent și pot să facă construcții florale cu adevărat", a declarat Ioana Nechifor, organizator. Luni, festivaul "Flori pe Scări" şi-a închis porţile pentru vizitatori

