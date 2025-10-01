Antena Meniu Search
Exerciții militare cu muniție de război la poligonul Cataloi din Tulcea. Avertisment pentru civili

Poligonul de garnizoană Cataloi din apropierea orașului Tulcea găzduiește, începând de miercuri, trageri de infanterie cu muniție de război, iar Primăria municipiului Tulcea a informat populația, pe site-ul propriu, cu privire la măsurile pe care trebuie să le respecte pentru a reduce riscul apariției unor incidente.

de Redactia Observator

la 01.10.2025 , 11:00
Exerciții militare cu muniție de război la poligonul Cataloi din Tulcea. Avertisment pentru civili Detașamentul de Apărare Antiaeriană „Gheparzii Transilvani”, rotația a XVII-a, a executat la sfârșitul săptămânii trecute un exercițiu tactic cu trageri de luptă reale (LFX), la nivel de secție și baterie. - Imagine ilustrativă - Facebook / MApN

Potrivit sursei citate, exercițiile se desfășoară între orele 8:00 și 16:00, în zilele lucrătoare, cu excepția zilelor de luni, 6 octombrie, marți, 14 octombrie, joi, 23 octombrie, și luni, 27 octombrie.

"Populația civilă care se află în zona poligonului este obligată să nu intre în perimetrul Zonei Militare Restricționate/ de siguranță al poligonului pe timpul tragerilor (valabil pentru persoane, animale, atelaje, autovehicule), să părăsească imediat zona în cazul în care au pătruns accidental, pe timpul tragerilor, să respecte semnificația indicatoarelor instalate și indicațiile personalului de pază referitoare la interzicerea pătrunderii în zona de siguranță restricționată pe timpul executării tragerilor, ridicării, mutării sau deplasării oricăror elemente de muniție și deșeuri metalice din zona poligonului sau apropierea acestuia, indiferent de natura lor", se specifică în anunțul de pe site-ul autorității locale.

Zona restricționată populației în timpul ședințelor de trageri de infanterie cu muniție de război este delimitată de podul de cale ferată Cataloi și cariera de piatră Mineri, mai arată aceeași sursă. 

