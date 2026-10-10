Caz halucinant în judeţul Vaslui. Un antrenor de fotbal ar fi luat de gât un băiat de nici 14 ani din propria echipă şi l-ar fi ridicat în aer, pentru că a greşit câteva pase. Antrenorul neagă acuzaţiile şi susţine că a vrut doar să îi arate cum să procedeze în teren. Cazul a ajuns în atenţia Asociaţiei Judeţene de Fotbal şi a poliţiei.

Incidentul a avut loc joi, la Huşi, în timpul unei meci de fotbal între juniori. Potrivit presei locale, la un moment dat, antrenorul echipei Standard Vaslui ar fi chemat un jucător şi, supărat că a acesta a ratat câteva pase, l-ar fi strâns de gât şi l-ar fi ridicat în aer mai bine de jumătate de metru. Mai mult de atât, gestul tehnicianului a fost fotografiat şi a apărut în spaţiul public generând revoltă. Antrenorul neagă însă acuzaţiile. Spune că nu a fost agresiv, ci doar a vrut să-i arate cum să procedeze în teren.

"După mai multe greşeli ale tânărului meu jucător simţeam că ceva este în neregulă cu el. Nu era atent la joc, l-am chemat la margine. Am zis: haide să-ţi şi explic cum se face. Trebuie să iei omul în piept, cu spatele la poarta noastră. Eu l-am ridicat în braţe de umeri în sus. Acolo mi-au apărut nişte poze că l-am strâns de gât. Eu sunt nevinovat", a afirmat Mihăiţă Lungu, antrenorul de fotbal acuzat.

În plus, tehnicianul spune că imaginea care a apărut în spațiul public este doar efectul unui unghi de fotografie înșelător şi că antrenorii nu au consemnat vreo agresiune din partea sa.

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"Dacă eu aş fi fost foarte agresiv sau agresiv cu copilul, juniorul meu din echipă, ar fi trebuit ca domnii arbitri să-mi dea cartonaş roşu şi să mă trimită în tribună, ceea ce nu a fost", a completat antrenorul de fotbal acuzat.

Cazul a ajuns acum în atenţia Asociaţiei Judeţene de Fotbal.

"Am sesizat Comisia de Etică din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Vaslui, urmând ca aceasta să decidă şi să ia o hotărâre cu privire la comportamentul avut de respectivul antrenor. (...) Riscă o pedeapsă care poate merge până la excluderea din viaţa sportivă", a spus Bogdan Gheorghiță, președinte AJF.

Sâmbătă, comisia ar urma să ia o decizie cu privire la acest incident. Între timp, poliţia a deschis un dosar penal şi urmează să investigheze cazul. Potrivit presei locale, antrenorul ar mai fi fost implicat într-un alt episod violent recent, când ar fi agresat un arbitru mai tânăr.