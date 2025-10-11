Poliţia Română dă explicaţii publice după ce a fost ridiculizată pe reţelele de socializare pentru că a confiscat un miliard de euro în bancnote de recuzită. Ofiţerii susţin că au evitat, astfel, să fie folosite în escrocherii. Explicaţiile nu sunt însă convingătoare pentru toată lumea. Internauţii îi îndeamnă acum pe poliţişti să confişte pistoale de jucărie şi banii de la Monopoly din librării.

"Containerul cu cele aproape cinci milioane de bancnote din hârtie a fost confiscat, aici, în Portul Sud Agigea. Hârtiile erau în cutii, la vedere şi aveau o denstinaţie clară, înscrisă şi pe documentele de călătorie ale transportului", a transmis Andreea Filip, reporter Observator.

"Bancnotele ar fi trebuit să ajungă la o societate chinezescă din Ilfov. Aici, cutiile ar fi fost separate în sute de colete care ar fi plecat în magazine chinezeşti din toată ţara, susţin anchetatorii. Până aici, nimic ilegal", a spus Sonia Simionov, reporter Observator.

227 de dosare penale pentru înşelăciune înregistrate în 2025

"În cursul anului 2025, la nivel naţional, au fost înregistrate 227 de dosare penale având ca obiect fapte de înșelăciune comise prin utilizarea de bancnote false, de tip "prop copy"", a declarat Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR.

Poliţiştii dau exemplu cazul unui adolescent din Olt, care a reuşit să păcălească vânzătoarea unui magazin cu 20 de bancnote de jucărie.

"Victimele sunt induse în eroare prin mijloace care exploatează lipsa de informare, încrederea în aparențe sau emoțiile de moment", a mai spus Octavian Dan.

Bancnotele de recuzită, uşor de reperat

Totuşi, o bancnotă de recuzită este ușor de reperat. În primul rand după textul prop copy. Mai mult, lipsesc filigranul, holograma şi firul de siguranță care pot fi văzute când ţinem banii în dreptul unei surse de lumină. În plus, sunt făcute din hârtie obișnuită, nu din fibră de bumbac pur ca cele adevărate.

Poliţia Română a venit cu explicaţii după ce a captura a stârnit ironii pe reţelele de socializare.

