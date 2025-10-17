O explozie devastatoare a cutremurat carierul Rahova din Bucureşti în această dimineaţă. Atât de puternică a fost încât a fost înregistrată până și de seismografe şi s-a auzit de la kilometri distanţă. Două etaje ale unui bloc au fost spulberate, trei oameni au murit, sute au rămas pe drumuri.

Blocul cu opt etaje se poate prăbuşi în orice clipă, spun specialiştii, în timp ce echipele de căutare însoţite de câini răscolesc încă printre dărâmături să nu cumva să lase vreun suflet în urmă. Nenorocirea este că vorbim iar despre o tragedie care putea fi evitată, însă este greu să arătăm cu degetul de către cine.

Oamenii din bloc s-au plâns că miroase puternic a gaze în mai multe rânduri, reprezentanţii furnizorului au venit în control, au constatat că e o problemă, au oprit gazul. Avaria nu a fost însă remediată. Iar cineva, nu se ştie cine, a rupt sigiliul Distrigaz și a dat drumul la robinet.

O explozie ca un cutremur zguduie cartierul Rahova din Capitală la ora 9 şi 7 minute. Suflul distruge complet două etaje ale blocului, iar pe unul dintre locatari îl aruncă la 30 de metri distanţă. Bucăţi din faţadă atârnă ameninţător, în timp ce rudele îi strigă pe cei rămaşi sub dărâmături.

Elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu, aflat la câteva zeci de metri de blocul afectat, au fost loviţi de cioburi. În momentul deflagraţiei uriaşe, în cea mai afectată sală, elevi de clasa a doua erau la ora de desen.

Intensitatea exploziei a fost atât de mare încât a fost înregistrată şi de seismograf, dar şi de camerele de supraveghere ale unui magazin din apropiere.

"Alarma s-a dat de aici, din acest salon de înfrumuseţare, la ora 09.07 minute. Apelul la 112 a fost făcut chiar de patronul salonului care a simţit deflagraţia ca pe un cutremur", a transmis Andreea Milea, reporter Observator.

Peste 80 de maşini de intervenţie şi aproape 500 de salvatori au început căutările. Trei oameni, printre care şi o femeie de 24 de ani, însărcinată în câteva săptămâni, au fost găsiţi fără viaţă. Alţi 14 au ajuns la spital.

"Suntem la etajul al optulea al blocului din vecinătate. De aici se vede cel mai bine întreaga desfăşurare de forţe, asta pentru că vorbim despre un plan roşu de intervenţie în acest moment", a spus Bogdan Dinu, reporter Observator.

Oficial, gazele în blocul distrus erau închise de mai bine de o zi, după ce locatarii s-au plâns de nenumărate ori de miros. Şi totuşi, autorităţile au găsit azi-dimineaţă sigiliul rupt. De altfel, minute bune după explozie, cei de la Distrigaz au crezut că gazele erau în continuare oprite.

Acolo unde s-a putut intra, locatarii nu şi-au mai recunoscut apartamentele. Multe arată ca după bombardament.

Autorităţile spun că vor găsi soluţii pentru sutele de oameni care nu mai pot trăi în casele lor, în timp ce specialiştii vor verifica structura blocului pentru a stabili dacă locatarii se vor mai putea intoarce vreodată aici.

