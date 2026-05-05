O explozie urmată de un incendiu a avut loc, marți dimineață, la un depozit din comuna Blejoi. Totul s-a petrecut la un rezervor cu ulei aflat în curtea unei fabrici care produce ambalaje, la ieșirea din Ploiești.

Deflagrația s-a produs la sistemul de fierbere al uleiului, iar după prima explozie exista pericolul ca flăcările să se extindă la un alt rezervor aflat în vecinătate și să se producă o a doua explozie.

Aproximativ 100 de persoane din curtea operatorului s-au autoevacuat. Un bărbat de 56 de ani a suferit arsuri la nivelul feței. A fost preluat de ambulanța de terapie intensivă mobilă și ulterior transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

Alte două persoane angajate în cadrul companiei au primit îngrijiri după ce au suferit atacuri de panică. Peste 35 de pompieri ai ISU Prahova, cu peste 6 autospeciale, au acționat pentru a lichida incendiul și a existat un pericol major, asta pentru că, în cazul în care s-ar fi produs explozii și la cel de-al doilea rezervor de ulei, puteau apărea probleme majore.

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile urmează să stabilească din ce motiv s-a produs explozia.

Cristi Georgescu Like

Întrebarea zilei Credeţi că euro va depăşi pragul de 5,2 lei până la sfârşitul zilei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰