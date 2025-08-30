A fost panică în Ialomiţa, după ce o explozie puternică i-a alungat din case, aseară, pe locuitorii oraşului Amara. Deflagrația violentă s-a produs în locul în care, cu câteva ore înainte, o pungă cu gaze, formată în subteran, a fost atinsă de muncitori. Oamenii executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni. Sute de oameni au fost evacuaţi din zona de risc de către autorităţi.

A fost momentul care a anunţat dezastrul. A fost doar o chestiune de timp până când totul s-a transformat într-o bombă cu ceas.

Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje: "Mamă, e şi mai rău. Mamă!"

Timp de cinci ore, craterul din Amara s-a transformat, uşor, într-un focar imens. Flăcările se ridicau la zeci de metri în aer și erau vizibile de la kilometri distanţă. Autorităţile le-au trimis locuitorilor din Amara şi un mesaj RO-Alert, ca să se ferească de pericol.

Din cauza pericolului şi a gazelor toxice, zona a fost izolată pe o rază de 300 de metri, iar accesul a fost complet restricționat. Peste 270 de persoane au fost evacuate preventiv şi relocate temporar: "Şi acuma văd că arde foc acolo. Praf, foarte mult praf galben" / "Se vede şi de la Slobozia, am auzit că se vede şi de la ţăndărei şi spre Feteşti încolo se vede flacăra".

"Li s-a pus la dispoziţie sala de sport, ulterior fiind redirecţionate şi către hotelurile care se află în oraşul Amara", a declarat Georgeta Popescu, ISU Ialomiţa.

Deflagraţia a pornit în mijlocul zilei, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni. Ore întregi, jetul a degajat apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf și pământ. "În data de 29 august 2025, la ora 15:40, un apel la numărul unic de urgenţă 112 a semnalat producerea unui incident în localitatea Amara, judeţul Ialomiţa, în urma unui foraj de mare adâncime (284 m) realizat de un operator economic contractat de autorităţile locale pentru captarea şi stocarea apei potabile. Forajul a generat un jet de apă, gaze toxice şi materiale solide, cu înălţimi de până la 50 - 60 metri, care a pus în pericol locuinţele aflate în apropiere. În urma fenomenului, s-a format şi un crater cu o rază de aproximativ 40 - 50 metri. Jetul se manifestă intermitent, atingând înălţimi de 20 - 30 metri şi degajă apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf şi pământ", a informat ISU Ialomiţa.

Pompierii nu au reușit să stingă incendiul cu apă, iar flăcările au continuat să ardă neîntrerupt până la ora 3 dimineața, când gazul din subteran s-a epuizat.

Măsurătorile CBRN de sâmbătă dimineață nu au identificat substanțe toxice periculoase

Potrivit unei informări transmise sâmbătă dimineață, în urma măsurătorilor efectuate de către specialiștii CBRN-USISU nu au fost identificate substanțe toxice care ar putea pune în pericol atât forțele de intervenție, cât și populația.

Autoritățile precizează că rămân în continuare în dispozitiv pentru supravegherea zonei, menținând măsurile de siguranță implementate vineri seară.

