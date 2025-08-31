Antena Meniu Search
Video Explozie violentă la un bâlci din Olteniţa. O terasă a luat foc, după ce un furtun de la o butelie s-a spart

Incendiu urmat de o explozie violentă, în toiul bâlciului din Olteniţa. În doar câteva clipe, o terasă a fost înghiţită de flăcări puternice, după ce un furtun de la o butelie cu gaz s-a spart. 

de Redactia Observator

la 31.08.2025 , 08:07

Oamenii au intrat în panică după ce au auzit bubuitura puternică, iar focul a început să se extindă rapid.

Explozie violentă la bâlci

Echipajele de salvare au intervenit de urgenţă la faţa locului, însă misiunea le-a fost dată peste cap de un bărbat care a vrut să îi ajute să lupte cu incendiul, dar mai mult i-a încurcat. 

Bărbatul a fost surprins în timp ce ia furtunul şi a începe să stropească haotic spre flăcări. În cele din urmă, focul a fost stins, înainte să producă şi mai multe pagube. 

