Incendiu urmat de o explozie violentă, în toiul bâlciului din Olteniţa. În doar câteva clipe, o terasă a fost înghiţită de flăcări puternice, după ce un furtun de la o butelie cu gaz s-a spart.

Oamenii au intrat în panică după ce au auzit bubuitura puternică, iar focul a început să se extindă rapid.

Explozie violentă la bâlci

Echipajele de salvare au intervenit de urgenţă la faţa locului, însă misiunea le-a fost dată peste cap de un bărbat care a vrut să îi ajute să lupte cu incendiul, dar mai mult i-a încurcat.

Bărbatul a fost surprins în timp ce ia furtunul şi a începe să stropească haotic spre flăcări. În cele din urmă, focul a fost stins, înainte să producă şi mai multe pagube.

