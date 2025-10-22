F-16 româneşti, ridicate în Tulcea după atacurile Rusiei lângă graniţă. Autorităţile au emis un RO-Alert

Alertă în nordul județului Tulcea, după ce localnicii au primit în noaptea de marți spre miercuri un mesaj RO-Alert privind posibila cădere de obiecte din spațiul aerian. Ministerul Apărării anunță că sistemele de supraveghere au detectat ținte aeriene îndreptându-se spre zona brațului Chilia, iar două avioane F-16 au fost trimise în misiune. Deși au fost raportate peste 10 explozii pe malul ucrainean, nicio dronă nu a pătruns în spațiul aerian al României.

"Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, în noaptea de marţi spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01.00, mesaj RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federaţia Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naţionale au detectat din timp un grup de ţinte aeriene care se deplasau spre zona braţului Chilia şi a Deltei Dunării", au transmis, miercuri, oficialii Ministerului Apărării.

Avioane F-16, ridicate pentru verificarea spațiului aerian

Conform procedurilor, două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au decolat, în jurul orei 00.50, pentru cercetarea situaţiei.

"Au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean, în zona localităţilor Ismail şi Chilia, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de vehicule aeriene fără pilot în spaţiul aerian al României", au precizat oficialii MApN.

Potrivit acestora, "comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea ţintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spaţiul aerian naţional şi puneau în pericol securitatea cetăţenilor României".

În jurul orei 02.35, au decolat din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu două aeronave de luptă germane Eurofighter Typhoon, pentru a executa misiuni de Poliţie Aeriană Întărită.

Echipe mixte MApN, MAI și SRI, trimise pentru cercetarea zonei

Mesajul de încetare a alertei aeriene pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost transmis în jurul orei 03.00, iar aeronavele au revenit, în siguranţă, în bazele aeriene, în jurul orelor 03.00, respectiv 03.50.

Ministerul Apărării anunţă că o echipă alcătuită din specialişti ai MApN, MAI, şi SRI va executa miercuri, 22 octombrie, o misiune de cercetare a zonei de pe malul românesc al Dunării, din proximitatea localităţilor ucrainene atacate noaptea trecută, pentru evaluarea situaţiei.

"Ministerul Apărării Naţionale condamnă ferm acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru monitorizarea şi apărarea spaţiului aerian naţional. Ministerul Apărării Naţionale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securităţii naţionale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situaţii similare", a mai transmis Ministerul Apărării.

