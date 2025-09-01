Coşmarul Cocktail Holidays continuă pentru sute de turişti! Unii clienţi care au vrut să plece în vacanţă s-au trezit fără loc în avion sau cu hotelul neplătit. Compania nu şi-a anunţat deocamdată insolvenţa şi a transmis în mai multe rânduri că încearcă să remedieze situaţia. Asociaţia Agenţiilor de Turism susţine că dacă statul ar fi fost de acord cu un fond de garantare, oamenii ar fi fost despăgubiţi în totalitate.

Pe reţelele sociale şi forumuri, zeci de turişti se plâng că vacanţa de vis s-a transformat în coşmar. "Ajunşi azi în aeroport, nu ne-am îmbarcat pentru că firma nu a plătit nimic iar când am sunat la hotel rezervarea nici nu exista", spune o clientă. Altcineva scrie: "Aventura s-a încheiat brusc, cu banii pierduţi şi concediul anulat".

"Noi am fost 4 persoane. Pe o persoană nu a trecut-o pe listă la avion. Mi s-a spus că se va rezolva. Până la urmă nu s-a putut rezolva nimic şi n-am plecat", spune Tatiana, turistă.

Reprezentanţii Cocktail Holidays susţin în continuare că încearcă să rezolve problemele: "Nu există niciun pericol, avem posibilitatea şi am depus toate eforturile ca să fie bine şi să se întoarcă cu bine acasă."

La sediul Cocktail Holidays din centrul Capitalei o echipă de control din partea ministerului a venit să discute situaţia turiştilor care au fost păgubiţi de această agenţie şi să se găsească soluţii ca toată lumea să ajungă în siguranţă acasă. Ce ştim sigur este că tur operatorul vechi de peste 32 de ani în România are o poliţă de asigurare insuficientă pentru cât de mulţi turişti sunt acum într-o situaţie problematică. Surse Observator spun că este o poliţă echivalentă cu a unei agenţii foarte mici.

"Vorbim despre o sumă pe care o estimezi ca volum de vânzări pe care îl ai anul viitor. Cu cât asiguri mai mulţi bani pentru clienţii tăi, cu atât vei plăti la asigurator şi tu o poliţă mai mare", a explicat Cristina Pipias, proprietar agenţie de turism.

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism acuză că a cerut în nenumărate rânduri Guvernului o lege pentru crearea unui fond de garantare, prin care turiştii ar fi 100% despăgubiţi în caz de insolvenţă sau faliment. "În niciun caz ministerul nu a repatriat pe nimeni, ne-am ocupat noi, fiecare tur operator pe unde a avut locuri", a declarat Alin Burcea, preşedinte ANAT.

De vineri şi până azi, aproape 200 de clienţi Cocktail Holidays au fost aduşi în ţară din Grecia şi Turcia.

