Video Falsul căpitan SRI, cu rețea de spioni și arsenal în casă, a fost arestat pentru 30 de zile

Bărbatul de 27 de ani care s-a dat drept căpitan al Serviciului Român de Informaţii şi şi-a creat propria reţea de spioni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

de Redactia Observator

la 24.10.2025 , 08:39

Procurorii îl acuză că, sub identitatea falsă, a creat o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informaţii şi alte misiuni cu caracter secret folosindu-se de foşti militari sau chiar mercenari.

Recruții erau supuși mai multor teste de rezistență la stres, dar și de rezistență fizică şi li se spunea că, la un moment dat, trebuie să îndeplinească anumite misiuni de urmărire a anumitor persoane sau de colectare de date.

La percheziţii, poliţiştii au găsit în casa lui un adevărat arsenal de arme, dar şi obiecte care să-i facă credibilă povestea. Printre ele se numără legitimaţii false, uniforme cu însemne millitare sau girofaruri.

Bărbatul este acum cercetat pentru uzurparea de calități oficiale, fals în înscrisuri oficiale şi culegere de informaţii fără autorizare.

