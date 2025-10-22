Anchetă penală neobișnuită, instrumentată de poliţiştii din Alba Iulia, împreună cu procurorii DIICOT. Un individ s-a dat drept ofiţer SRI, specializat pe strângerea de informaţii secrete şi a creat o adevărată structură de intervenţie, menită să-l ajute. A recrutat foști militari sau mercenari pe care i-a trimis înarmaţi în "misiuni" fictive. Şapte percheziţii s-au făcut în această dimineaţă în 4 judeţe în cadrul anchetei.

Individul de 26 de ani se dădea drept angajat al S.R.I., într-o structură specială, care ar avea atribuții în colectarea de date, dar și în transportul corespondenței clasificate. În acest mod, spun anchetatorii, a reușit să recruteze mai mulți bărbați, toți deținători de arme de foc. Unii dintre ei foști militari, alții doar pasionați de armament, spunându-le că are misiunea de a înființa o nouă structură secretă, pentru a participa la diferite misiuni secrete. Recruții erau supuși mai multor teste de rezistență la stres, dar și de rezistență fizică şi li se spunea că, la un moment dat, trebuie să îndeplinească anumite misiuni de urmărire a anumitor persoane sau de colectare de date.

Pentru credibilitate, acești recruți au primit inclusiv legitimații, stații de emisie-recepție cu inscripția SRI, iar mai apoi erau trimiși în misiuni cu diverse autovehicule închiriate, cărora le era montat girofar. Anchetatorii spun că, folosind aceste legitimații, recruții au interacționat și au schimbat informații inclusiv cu polițiști reali, care au fost păcăliți.

În această dimineață, au fost efectuate șapte percheziții acasă, la cel care coordona toată operațiunea, dar și la recruți. Și, rând pe rând, au fost aduși și urmează să fie aduși la sediul DIICOT Alba. Bărbatul de 26 de ani, care coordona întreaga grupare, nu este la prima întâlnire cu oamenii legii, pentru că, în trecut, s-a mai dat drept polițist de la rutieră, de exemplu, și oprea mai mulți șoferi, iar mai apoi, inspector ANAF.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

