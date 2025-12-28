Tragedie cumplită într-o comună vasluiană! Doi fraţi au murit în a treia seară de Crăciun, după ce au plecat cu alţi copii la joacă pe un lac de acumulare îngheţat. Stratul de gheaţă a cedat şi băiatul de 12 ani a căzut în apa rece. Sora lui, de 14 ani, a încercat să-l salveze, însă, a avut acelaşi destin.

Satul Tăcuta, judeţul Vaslui, ora 17:35. Un apel la 112 anunţă o nenorocire uriaşă, petrecută în urmă cu zeci de minute - doi fraţi de 12 şi 14 ani au căzut în lacul de acumulare din localitate. Însoţiţi de alţi doi copii, micuţii erau la joacă pe iazul îngheţat, la un kilometru de casă. Nu au luat în calcul faptul că stratul de gheaţă este prea subţire, iar sub greutatea băiatului de 12 ani pojghiţa s-a fisurat.

"În primă fază s-a înecat băieţelul, după care şi fetiţa care a încercat să-şi salveze fratele", spune Eduard Popica, prefectul judeţului Vaslui.

"Am înţeles că au fost patru în total - ei doi, fraţii mai mari, plus doi fraţi vitregi care locuiesc tot acolo în apropiere", spune Petrică Tudose, primarul comunei Tăcuta.

Ceilalţi doi copii au fugit disperaţi după ajutor

"A trecut vreo jumătate de oră până au ajuns copiii undeva aproape de casă. Până s-a sunat la 112, până s-a alarmat lumea... a durat prea mult", spune Petrică Tudose, primarul comunei Tăcuta.

"La faţa locului a intervenit Detaşamentul de Pompieri Vaslui cu o autospecială de căutare-salvare, cu o barcă pneumatică, cu un echipaj de Terapie Intensivă cu medic şi un echipaj de prim-ajutor. În total, zece militari", spune Cătălin Oeleriu, PDC ISU Vaslui.

Ajunşi la locul tragediei, salvatorii au zărit hainele celor doi fraţi plutind pe lac. La scurt timp după, au reuşit să scoată trupurile celor doi copii din apă. Din nefericire, medicii nu i-au mai putut dalva.

"Un eveniment tragic pentru comunitatea noastră. Copiii provin dintr-o familie monoparentală, cu probleme. Erau monitorizaţi de asistentul social. Nişte copii liniştiţi, învăţau bine la şcoală. Tatăl beneficia de ajutor social, chiar s-a chinuit cu ei să-i ţină la şcoală, şi-a dat interesul cât a putut", spune Petrică Tudose, primarul comunei Tăcuta.

"Aflat într-un şoc, tatăl celor doi copii, în vârstă de 43 de ani, a fost transportat către Spitalul Judeţean Vaslui", spune Eduard Popica, prefectul judeţului Vaslui.

Prima ipoteză a anchetatorilor este că cei doi fraţi au murit din cauza hipotermiei. O altă variantă ar fi înecul. Cadavrele au fost transportate la Institutul de Medicină Legală pentru autopsie.

Şi tot în judeţul Vaslui, în luna octombrie, în satul Docăneasa, alţi doi copii au murit înecaţi într-o baltă de la marginea satului.

